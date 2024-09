Wüst consegna le responsabilità della gara per la cancelleria a Merz, e mette in guardia Söder.

Le sue possibilità di diventare il candidato alla Cancelleria dell'Unione nelle elezioni federali del 2025 erano già poche. Ora, il Ministro-Presidente del NRW Hendrik Wüst ha dichiarato di non essere interessato a questa posizione. Questa notizia elimina efficacemente il leader della CDU Friedrich Merz e il leader della CSU Markus Söder dalla corsa, almeno per il momento.

La decisione di Wüst non è stata troppo sorprendente. Aveva solo scarse possibilità di ottenere la nomination. Nonostante ciò, aveva affermato nelle ultime settimane e mesi che numerose persone e corporation lo avevano incoraggiato a ricoprire un ruolo federale più alto, citando i suoi impressionanti numeri nei sondaggi.

In modo interessante, Wüst ha espresso il suo sostegno per Merz come candidato alla carica federale. Ha anche esortato la CSU a sostenere la sua candidatura, affermando che ciò avrebbe notevolmente aumentato le possibilità dell'Unione di vincere alle prossime elezioni.

Il giorno prima di questi annunci, Wüst aveva esortato il Ministro-Presidente della Baviera Markus Söder a mostrare unità per presentare un fronte unito. "Lui sa che è fondamentale per noi presentarci come Unione in modo da poter formare un governo federale migliore il prima possibile", ha dichiarato Wüst su ARD. "E sa anche che il '21 non è stato così grande". Nelle elezioni federali del 2021, Söder aveva avuto difficoltà a competere con il leader della CDU Armin Laschet per la candidatura, perdendo alla fine ma continuando a spingere per essa; alla fine, l'Unione ha perso le elezioni.

Söder aveva ripetutamente affermato che non avrebbe ripetuto il 2021. Tuttavia, recentemente sembrava aver cambiato idea e si era impegnato pubblicamente nella corsa alla candidatura. La CDU aveva sempre mantenuto che Merz aveva il diritto di primazia.

Merz aveva recentemente affermato che la decisione sarebbe stata presa alla fine dell'estate. Alcuni avevano ipotizzato che il partito stesse aspettando i risultati delle elezioni in tre stati orientali, tra cui Sassonia e Turingia. Ora, le elezioni in Sassonia e Turingia si sono già svolte. Questa domenica ci saranno le elezioni nel Brandeburgo per eleggere un nuovo parlamento di stato.

Solo questa mattina, il leader del gruppo parlamentare della Baviera Klaus Holetschek ha suggerito che una decisione sulla candidatura sarebbe stata presa nei prossimi giorni. "Markus Söder potrebbe diventare Cancelliere. I membri del suo gruppo parlamentare dello stato sono d'accordo con questo". Il gruppo ha anche espresso il suo sostegno per Söder nel continuare come Ministro-Presidente della Baviera.

Holetschek ha aggiunto che una decisione sulla candidatura sarebbe stata discussa nei prossimi giorni. Tuttavia, è anche possibile che la decisione venga rimandata fino dopo le elezioni dello stato del Brandeburgo domenica.

Despite Wuündst's support for Merz as the Federal Chairman candidate, the CDU leader's chances of becoming the Union's Chancellor candidate remain uncertain. If Soeder decides to run and secures the CSU's support, he could emerge as the strongest candidate, potentially overshadowing Merz.

Leggi anche: