- Würzburg accoglie Jackson, di origine tubingena.

Würzburg ha assicurato i servizi del giocatore ex-Tübingen Jhivvan Jackson. La squadra della Bundesliga basata in Franconia inferiore ha rivelato che il 26enne playmaker si unirà a loro dai Osos de Manati a Puerto Rico.

Ha concluso al secondo posto nel suo paese natale la scorsa settimana. In precedenza, ha trascorso una stagione con i Tigers Tübingen minacciati di retrocessione, accumulando una media di 18,4 punti a partita, stabilendosi come uno dei migliori realizzatori della lega. Jackson si unirà alla squadra di Würzburg alla fine di questa settimana, prima del loro viaggio in Polonia per gli allenamenti di pre-stagione.

Come ha commentato il manager di Würzburg Kresimir Loncar, "Abbiamo un contratto con Jhivvan da diversi mesi e siamo entusiasti che abbia scelto noi. La sua permanenza a Puerto Rico si è protratta più del previsto. È un playmaker veloce e un realizzatore potente, con una buona conoscenza della BBL. Siamo ottimisti che sotto la nostra guida potrà ulteriormente migliorare le sue abilità offensive e difensive."

