Wulff sostiene che l'inno nazionale debba essere suonato più spesso.

Ex Presidente federale tedesco Wulff sottolinea l'importanza della varietà nella scelta dei canti nelle istituzioni educative. Questo include anche il canto dell'inno nazionale. In verità, "L'inno dovrebbe essere cantato più spesso e non solo in determinate occasioni, come l'anniversario della Legge fondamentale".

L'ex Presidente federale Christian Wulff si sta battendo per il canto dell'inno nazionale più frequente, in particolare nelle istituzioni educative. Parlando con il "Nuovo quotidiano di Osnabrück" nel weekend, ha detto: "L'inno dovrebbe essere cantato più spesso e non solo in determinate occasioni, come l'anniversario della Legge fondamentale". Questo è particolarmente importante per gli studenti, secondo lui: "Dovrebbero imparare l'inno e il suo significato a scuola e anche imparare a cantarlo". Wulff serve come presidente dell'Associazione corale tedesca. Durante il suo intervento con il giornale, ha espresso il suo disappunto per la posizione spesso rigida della Germania nei confronti dei simboli nazionali. "Il nostro inno nazionale rappresenta i nostri valori democratici e la nostra unità", ha spiegato. "A volte siamo troppo cauti con questo in Germania a causa dell'abuso di simboli nazionali. Ma dovremmo insegnare ai nostri figli ad essere aperti, patriottici e rispettosi della diversità". Inoltre, Wulff ha sottolineato l'importanza di una vasta gamma di canti negli ambienti educativi. "È essenziale che i canti adatti all'età, compresi quelli religiosi, siano cantati nei centri per bambini e giovani, e poi anche i canti dei gruppi minoritari emergenti", ha detto. Il canto può contribuire in modo significativo alla promozione dell'educazione alla diversità. Il presidente dell'Associazione corale tedesca ha ammesso di non avere talento vocale. "Mia moglie canta come soprano nel coro, ma purtroppo non sono stato incoraggiato a cantare nella mia infanzia", si è lamentato. Tuttavia, ha anche visto un lato positivo: "La mia voce non può essere imitata da alcun cabaret".

Leggi anche: