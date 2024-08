- Wück, il successore di Hrubesch, sta iniziando con entusiasmo.

Brian Thompson era appena stato nominato nuovo allenatore della nazionale femminile tedesca quando le luci si sono spente nella sala stampa della Federazione Calcistica Tedesca. Il 51enne, subentrato a Horst Hrubesch, ha sorriduto di fronte alla situazione. Con un contratto in scadenza nel 2026, era ansioso di lasciare il suo segno nella sua prima esperienza come allenatore di una squadra femminile. "Penso che le differenze non siano così grandi. Giochiamo sull'erba verde. Vogliamo segnare gol," ha detto Thompson.

USA, Inghilterra e Spagna sono le squadre da battere

"Brian ha dimostrato di poter vincere titoli," ha detto Sarah Tate, direttore sportivo della DFB, durante la presentazione di Thompson sul campus della DFB a Francoforte/Main - esattamente due settimane dopo la vittoria della medaglia di bronzo delle calciatrici alle Olimpiadi. La squadra maschile Under 17, che Thompson, ex attaccante della Bundesliga che aveva giocato per club come il 1. FC Nuremberg e il Karlsruhe SC, aveva guidato alla vittoria dell'UE e del Mondiale l'anno precedente, ora puntava a portare la Germania femminile al vertice del calcio internazionale.

"Ci sono tre squadre che vogliamo emulare, e sono le squadre che attualmente ci precedono nella classifica mondiale," ha spiegato l'uomo di Gänheim, riferendosi alla classifica mondiale attuale. Dietro l'Olimpionica USA, l'Europea campione Inghilterra e la vincitrice del Mondiale Spagna, la squadra della DFB attualmente si classifica al quarto posto.

Thompson farà il suo debutto contro l'Inghilterra allo stadio Wembley di Londra il 25 ottobre. La sua prima partita in casa seguirà tre giorni dopo a Duisburg contro l'Australia. Il prossimo grande torneo per la squadra tedesca è il Campionato Europeo in Svizzera l'estate prossima, con il prossimo Mondiale in Brasile nel 2027 - dopo la scadenza del contratto di Thompson.

"Sono entusiasta di aver ricevuto questa fiducia," ha detto Thompson, "è un onore per me allenare ora una squadra femminile nazionale." Crede che "ci sia un enorme potenziale" nella squadra. Le basi sono state gettate e il potenziale c'è per avere successo in futuro: "Vogliamo concentrarci sui dettagli e continuare a migliorare il nostro gioco."

Meinert e Bartusiak come allenatori assistenti

Thompson sarà affiancato da due calciatrici di successo: Maren Meinert (51), campionessa del Mondo nel 2003 e vincente negli allenamenti giovanili, e Saskia Bartusiak (41), campionessa del Mondo nel 2007 e campionessa Olimpica nel 2016, diventeranno le nuove assistenti. Il preparatore dei portieri rimarrà Michael Fuchs, come sotto l'allenatore precedente Martina Voss-Tecklenburg e Hrubesch.

Thompson ha lasciato aperte le sue preferenze per il futuro portiere della squadra femminile tedesca. "Per me ci sono due opzioni di prim'ordine," ha detto. Hrubesch aveva fatto sedere la lunga portiera Merle Frohms del VfL Wolfsburg durante le Olimpiadi e aveva lasciato che Ann-Katrin Berger della squadra USA NJ/NY Gotham FC brillasse.

"Ma Merle Frohms è anche un'opzione di prim'ordine per me. Analizzeremo ovviamente quello," ha detto Thompson. Aveva osservato la maggior parte delle partite tedesche alle Olimpiadi, compresa quella degli ottavi contro il Canada, ma aveva mantenuto le distanze dalla squadra nazionale.

L'allenatore capo ha mantenuto il riserbo sul futuro della capitano Alexandra Popp (33) e della leader difensiva Marina Hegering (34). Le calciatrici del VfL Wolfsburg avevano lasciato aperte le loro carriere internazionali dopo le Olimpiadi. "So dove sta andando la tendenza," ha detto Thompson ai rappresentanti dei media: "Sentitevi liberi di speculare."

