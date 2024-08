WSJ: Selensky sapeva dei piani per attaccare North Stream

Gli investigatori hanno cercato di determinare chi è dietro l'attacco con esplosivi alle condotte del Nord Stream nel Mar Baltico per quasi due anni. Secondo un rapporto del "Wall Street Journal", Kyiv è dietro l'attacco - con la conoscenza di funzionari di alto livello nell'amministrazione.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy avrebbe saputo dei piani per attaccare le condotte del Nord Stream. Il "Wall Street Journal" lo riferisce, citando diverse fonti anonime nell'apparato militare.

"Rido sempre quando leggo le speculazioni dei media su un'operazione di intelligence di grandi dimensioni, con sommergibili, droni e satelliti", ha detto un ufficiale ucraino che sostiene di essere stato coinvolto nel piano. "Tutto è partito da una serata alcolica e dalla ferrea volontà di un pugno di persone che hanno avuto il coraggio di rischiare la loro vita per il loro paese".

In una riunione di militari e uomini d'affari ucraini pochi mesi dopo l'inizio dell'invasione russa su larga scala nel 2022, è emersa l'idea di far saltare le condotte del gas - come un colpo contro il presidente russo Vladimir Putin.

Pochi mesi dopo, tre dispositivi esplosivi sulle tubazioni sottomarine hanno causato danni massicci. Secondo il rapporto del "Wall Street Journal", sei persone sono state direttamente coinvolte nell'operazione, che è costata circa 300.000 dollari. Il piano sarebbe stato finanziato con denaro privato.

Zelenskyy ha cercato di fermare l'attacco

Prima dell'attacco, il presidente ucraino Zelenskyy avrebbe approvato i piani. Tuttavia, secondo il rapporto, la CIA avrebbe avuto sentore dei piani e avrebbe avvertito Zelenskyy contro l'esecuzione di un simile attacco.

Zelenskyy avrebbe quindi ordinato al capo di stato maggiore dell'epoca, Valeriy Saluschnyy, di fermare l'azione, come hanno riferito diversi ufficiali e funzionari ucraini al giornale. Tuttavia, il generale sarebbe stato disobbediente all'ordine; invece, il suo team avrebbe apportato modifiche al piano originale. La missione sarebbe stata guidata dall'ex ufficiale dei servizi segreti Roman Tscherwynsky, che avrebbe riferito direttamente a Saluschnyy. Tscherwynsky stesso si è rifiutato di commentare le accuse. Saluschnyy ha dichiarato di non sapere nulla di un'operazione del genere. Le indagini di RTL/ntv corrispondono in gran parte a quelle del "Wall Street Journal".

Dopo l'attacco di settembre 2022, Zelenskyy avrebbe affrontato il suo capo di stato maggiore. Tuttavia, Saluschnyy sarebbe stato indifferente alle critiche. Il generale avrebbe detto a Zelenskyy che una volta dispiegato, il team di sabotaggio non poteva più comunicare perché qualsiasi contatto con loro avrebbe compromesso l'operazione.

"È come un siluro - una volta che lo hai lanciato contro il nemico, non puoi richiamarlo, semplicemente continua a correre finché non esplode", ha detto un ufficiale di alto livello al "Wall Street Journal" a proposito della conversazione tra il presidente e il suo ufficiale militare di alto livello.

Non ci sarebbe alcuna prova scritta dell'operazione, secondo il rapporto. Tutto sarebbe stato discusso oralmente tra i funzionari ucraini per motivi di sicurezza.

Il Mar Baltico è stato il luogo dell'attacco con esplosivi alle condotte del Nord Stream, come menzionato nelle prime indagini. L'attacco, che ha causato danni significativi alle condotte, è ora ritenuto essere stato orchestrato da individui all'interno dell'esercito ucraino, con il possibile sostegno di funzionari di alto livello, come suggerito dal rapporto del "Wall Street Journal".

