Sartoria Wormland Salvata. Dopo aver ottenuto l'approvazione dalla casa di moda Lengermann & Trieschmann (L&T) di Osnabrück all'inizio del mese, il tribunale fallimentare di Hannover ha ora posto fine alla procedura fallimentare per Wormland a partire dal 31 agosto, secondo la dichiarazione dell'amministratore precedente. Questo segna la fine del periodo fallimentare di otto mesi, con l'azienda che ora funziona in modo autonomo, come dichiarato nell'annuncio. Nove filiali che impiegano oltre 300 persone continueranno a operare.

"Wormland è un marchio robusto che presenta in modo efficace la moda maschile di lusso, offrendo consigli di moda esperti da parte di un team dedicato", ha notato il CEO di L&T Mark Rauschen nella dichiarazione. "Questo serve come solida base per il futuro". Il team di gestione precedente rimarrà al suo posto.

Al momento del fallimento nel gennaio, Wormland aveva un organico di 400 persone. Da allora, tre filiali hanno chiuso, tra cui una delle due boutique di Brema. Le due filiali della sede di Hannover, nonché una ciascuna a Brema, Amburgo, Berlino, Monaco e tre nella Renania Settentrionale-Vestfalia rimarranno aperte.

