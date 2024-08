- Worldview è un business.

Il fallimentare rivenditore online di libri Weltbild ha deciso di chiudere definitivamente le operazioni alla fine di agosto. L'amministratore provvisorio fallimentare, Christian Plail, ha annunciato che i 14 punti vendita della società stanno ancora conducendo liquidazioni e poi chiuderanno. Gli acquisti online continueranno ad essere consegnati fino alla fine del mese. I 440 dipendenti riceveranno probabilmente i loro licenziamenti a settembre.

La società ha presentato istanza di fallimento al tribunale distrettuale di Augusta in giugno. Plail ha dichiarato: "Non è possibile una prosecuzione sostenibile e a lungo termine delle operazioni senza nuovo capitale a causa della situazione di perdita in corso". I costi dell'IT e del marketing e il tempo necessario erano troppo alti per continuare l'attività in modo redditizio.

Nessun investitore interessato

Non sono stati trovati investitori disposti a rilevare le operazioni della società, neanche in parte, data la necessità di investimenti e costi in un mercato già competitivo. Tuttavia, c'è interesse per i diritti del marchio e il magazzino. Queste discussioni sono in corso.

Weltbild è nato dalla società omonima della Chiesa cattolica. Dieci anni fa, il gruppo editoriale Weltbild è scivolato nel fallimento ad Augusta.

