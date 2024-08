È stato 55 anni fa - Woodstock: dieci miti sull'amore e la pace

Era un'epoca in cui tutto sembrava possibile: il 20 luglio 1969, un essere umano mise per la prima volta piede sulla luna. Pochi giorni dopo, raggiunsero il pubblico immagini che sembravano provenire da un altro pianeta - o almeno annunciavano la fondazione di una nuova nazione - la Woodstock Nation. L'attivista politico Abbie Hoffman coniò questo termine con il suo omonimo libro, collegandolo alla speranza di un nuovo, pacifico secolo nella storia umana. Il poeta rinomato Allen Ginsberg parlò addirittura di un "grande evento planetario".

Mentre le grandi aspettative di un rinnovamento dell'umanità non si sono realizzate, Woodstock ha brevemente illuminato ciò che era socialmente possibile. Qui, molte cose sono emerse che sarebbero diventate parte fissa della cultura alternativa degli anni '70 e '80 - dal nuoto nudo al consumo di muesli alle tecniche di rilassamento orientale. La rivista "Time" lo chiamò "il lungo cammino da Janis Joplin a Claudia Roth".

Anche oggi, c'è molta idealizzazione quando si parla di Woodstock - numerosi miti sono persistiti. I dieci più grandi miti.

1. Il festival si è svolto a Woodstock

Inizialmente, il festival avrebbe dovuto svolgersi direttamente a Woodstock, una città situata nello stato di New York. Tuttavia, dopo le proteste dei residenti locali, gli organizzatori hanno dovuto trovare un nuovo luogo - e l'hanno trovato nella città di Wallkill, a 30 chilometri a sud di Woodstock. Tuttavia, anche qui i residenti si opposero con successo - così, alla fine, si sono ritrovati nella comunità di White Lake, Bethel, a 76 chilometri di distanza. Lì, gli organizzatori hanno affittato un pezzo di terra dal fattore Max Yasgur per 50.000 dollari. Anche qui, i residenti erano lontani dal gradire l'afflusso previsto di hippy - alcuni cittadini arrivarono addirittura a chiamare il boicottaggio del latte di Max Yasgur. Alla fine, l'amministrazione della città, che aveva una popolazione di 2.366 abitanti, ha dato il via libera.

2. I più grandi astri del '60 hanno suonato a Woodstock

I veri top star dell'epoca sono rimasti a casa: I Beatles non facevano più concerti pubblici, Bob Dylan non voleva, e neanche i Rolling Stones, Pink Floyd, The Beach Boys, The Doors o Elvis. Anche Led Zeppelin, che stava per lanciare la propria carriera mondiale, ha declinato. I più grandi astri di Woodstock erano Jimi Hendrix e The Who. Per Santana, l'esibizione è stato il via per una carriera che continua ancora oggi.

3. L'esibizione di Jimi Hendrix è stata il clou festeggiato con entusiasmo del festival

Il meglio per ultimo: Jimi Hendrix aveva concordato contrattualmente di esibirsi come headliner del festival proprio alla fine. Tuttavia, il programma è stato ritardato a causa della tempesta, causando il rinvio sempre più indietro dell'esibizione di Hendrix. Quando salì sul palco, era già giorno. Lunedì mattina, alle 8:30. Solo una frazione del pubblico era ancora lì - si stima che fossero 40.000 dei 500.000 iniziali festivalieri.

4. C'era uno spirito non commerciale

Anche allora, un festival era soprattutto un'impresa economica gigante. La maggior parte dei musicisti più noti si esibì per una - per l'epoca - generosa fee. Alcuni artisti non si preoccuparono neanche di nascondere il fatto che erano lì solo per ragioni commerciali. L'esibizione dei The Who quasi non si è svolta perché l'organizzatore non aveva abbastanza contanti. La band britannica voleva suonare solo per il pagamento anticipato - con grande difficoltà e l'uso di un elicottero, gli organizzatori riuscirono a ottenere i soldi di sabato sera.

5. Woodstock è stato musicalmente significativo

Questo è ovviamente una questione di gusto. Tuttavia, è un fatto che il festival di Monterey Pop del 1967 è stato molto più influente per lo sviluppo musicale degli anni '60. La band britannica The Who ha celebrato il proprio trionfale debutto negli Stati Uniti, e le stelle di Jimi Hendrix e Janis Joplin sono salite qui come pure. Simultaneamente, Monterey è stato un impressionante showcase del suono della West Coast: Con Country Joe and the Fish, Quicksilver Messenger Service, Moby Grape, The Byrds, Jefferson Airplane, Buffalo Springfield, Grateful Dead, Scott McKenzie e The Mamas and the Papas, quasi tutte le band californiane più importanti erano presenti. Dalla New York arrivarono Laura Nyro e Simon & Garfunkel. E anche la scena musicale nera era rappresentata: Con Booker T. & the M.G.'s, Otis Redding e Lou Rawls, alcuni promettenti musicisti soul erano lì.

In confronto, Woodstock aveva - oltre a qualche highlight musicale - anche molte delusioni: Musicisti come Tim Hardin o John Sebastian avevano fatto uso di LSD o di altre droghe, i Grateful Dead hanno suonato ciò che consideravano il loro peggior concerto. Janis Joplin non ha raggiunto il suo potenziale: Si è esibita con una completamente nuova band di supporto, la Kozmic Blues Band, che era a malapena provata. Inoltre, aveva bevuto troppo - anche questo era meglio a Monterey!

6. L'inno del festival "Woodstock" è stato scritto da Joni Mitchell basandosi sulle sue esperienze.

Joni Mitchell era in viaggio per Woodstock con il suo manager David Geffen, ma tornò a New York dopo aver sentito delle condizioni caotiche e del fango. Guardò il resto del festival in TV a casa. Profondamente colpita dagli eventi, scrisse una canzone: "È stato straordinario vedere come questa massa di persone si è trovata d'accordo, c'era un'enorme ottimismo. Da questi sentimenti, ho scritto la canzone 'Woodstock'", ricordò in seguito.

Mitchell ha citato le condizioni del traffico come motivo del suo annullamento, poiché avrebbe impedito il suo tempestivo ritorno a New York e la sua apparizione nello storico "Dick Cavett Show". Questo si è svolto un giorno dopo la fine del festival, il martedì 19 agosto 1969. Mitchell avrebbe potuto raggiungere lo show anche se avesse partecipato a Woodstock, poiché Crosby, Stills e Nash, così come Jefferson Airplane, vi avevano preso parte.

7. Gli organizzatori hanno fatto un affare con Woodstock

Inizialmente, sembrava che il festival sarebbe stato un totale disastro finanziario per gli organizzatori. Il ricavo di 1,4 milioni di dollari si contrapponeva alle spese di 2,7 milioni di dollari, lasciando Woodstock Ventures Inc. con un debito di 1,3 milioni di dollari. Ci è voluto fino al 1980 perché la società tornasse in attivo, poiché Woodstock Ventures era solo minimamente coinvolta nei diritti d'autore del film e degli album. Altri hanno guadagnato i grandi soldi: il film "Woodstock" ha incassato oltre cinque milioni di dollari per la Warner Brothers in poche settimane - entro il 1999, quella cifra aveva raggiunto oltre 100 milioni di dollari. Inoltre, il triplo album ha venduto sei milioni di copie, portando a un altro 100 milioni di dollari.

8. I partecipanti avevano un atteggiamento disinvolto riguardo ai loro corpi e alla nudità

Famoso per la sua musica, Woodstock è anche ricordato per le sue scene di bagni: centinaia di hippie si tuffarono nudi nel lago. Questo ha dato l'impressione che i visitatori avessero un atteggiamento molto rilassato riguardo ai loro corpi nudi. Tuttavia, il senso di vergogna deve essere stato molto forte. Solo grazie all'iniziativa di un singolo individuo, le persone hanno superato i loro inhibitioni. Il fotografo Barry Levine ricorda: "Faceva un caldo incredibile e la gente si era riunita intorno alla pozza. Tutti aspettavano, si capiva che volevano entrare ma non osavano - cosa fai quando ci sono così tante persone? David e io ci siamo tolti i pantaloni e siamo saltati dentro. Non ci abbiamo pensato due volte. Quello è stato il permesso ufficiale per tutti di spogliarsi nudi e tuffarsi in acqua."

9. Il festival di Woodstock è stato un evento politico

"3 Giorni di Pace & Musica" era lo slogan del festival di Woodstock - e così doveva essere: il raduno pacifico di un'enorme quantità di persone, accompagnato da bellissima musica. Niente di più, niente di meno. Naturalmente, la maggior parte delle persone era criticamente orientata verso l'establishment USA e si opponeva alla guerra. Tuttavia, non c'era spazio per l'agitazione politica a Woodstock. Questo è dimostrato da un incidente durante l'esibizione dei The Who: mentre il gruppo suonava, l'attivista politico Abbie Hoffman si fece strada verso il microfono e si lamentò dell'arresto del suo amico, l'anarchico John Sinclair. Con le parole "Vattene dal mio palco", il chitarrista dei The Who Pete Townshend colpì l'altoparlante con la sua chitarra e lo spinse giù dal palco - tra gli applausi fragorosi del pubblico. Townshend ha anche respinto fermamente l'idea che Woodstock fosse la nascita di uno stile di vita alternativo: "Tutti questi hippie che pensavano che il mondo sarebbe cambiato oggi. (...) Quello che pensavano fosse una società alternativa era basically solo un campo dove eri immerso nel fango fino alle ginocchia e tutti prendevano l'LSD. Se quello era il mondo in cui volevano vivere, potevano baciare il mio sedere", disse il musicista in seguito. La rivista americana "Newsweek" ha sintetizzato il 25 agosto 1969: "Per gli attivisti politici, il festival è stato una delusione (...). Woodstock può essere collocato in una diversa, parallela tradizione, che è emersa a San Francisco al Monterey Pop Festival nel 1967 (...). Woodstock sta per (...) il ritiro della gioventù dal mondo della politica nel santuario della loro giovinezza e dei loro sensi." E Bob Dylan, che viveva a Woodstock in quel momento, ha sintetizzato: "La generazione dei figli dei fiori - era quello? Non c'entravo niente. Per me, erano solo un gruppo di ragazzi con i fiori nei capelli che prendevano acidi. Cosa ne pensi?"**

10. L'intero festival è stato completamente pacifico

Considerando che mezzo milione di persone ha trascorso tre giorni in uno spazio limitato, è piuttosto notevole che non sia successo molto. Tuttavia, non tutto è andato liscio - ci sono stati anche dei decessi. La mattina di sabato, un visitatore di 17 anni è stato investito da un trattore con un tank per le acque reflue nel suo sacco a pelo. C'è stata anche della violenza: il musicologo e redattore radiofonico Volkmar Kramarz, che aveva 15 anni al momento e ha partecipato al festival, ricorda in un'intervista con il "Cologne Express": "C'erano scontri feroci tra hippie e veterani del Vietnam. Sono scoppiati dei combattimenti." Niente di tutto ciò è riflesso nel film di Woodstock - e così Woodstock è passato alla storia come un evento pacifico.

