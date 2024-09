Lega Premier dei Club di Calcio Europeo di Alto Livello - Woltemade e Chase omessi dalla formazione della Coppa d'Europa dello Stuttgart

Il nuovo acquisto del VfB Stuttgart, Nick Woltemade, e il difensore Anrie Chase non faranno parte della squadra per la fase a gironi della Champions League. Nonostante Woltemade abbia raggiunto la squadra dalla Werder Bremen durante l'estate e Chase abbia guadagnato spazio a causa dei problemi di infortunio dello Stuttgart, hanno la possibilità di partecipare alla Champions League attraverso la 'lista B'. Questa lista include atleti nati il 1º gennaio 2003 o dopo.

Ogni squadra partecipante può assemblare una rosa di 25 membri per la fase a gironi, garantendo almeno due portieri e otto giocatori formati all'interno delle proprie strutture. Prima della fase a eliminazione diretta, le squadre possono aggiungere fino a tre membri in più, ma il limite della rosa non supera mai i 25.

Dopo un'assenza di 15 anni, il VfB Stuttgart torna nella Champions League. Il loro viaggio nella fase a gironi inizia il 17 settembre, quando si scontreranno con i campioni spagnoli in carica, il Real Madrid.

