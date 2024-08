- Wolfsburg incarica giovani francesi

VfL Wolfsburg ha firmato il talento di punta Mathys Angely dalla Girondins Bordeaux. Angely ha ricevuto un contratto a lungo termine, come annunciato dal Wolfsburg. La durata esatta del contratto non è stata specificata.

L'allenatore del Wolfsburg, Ralph Hasenhüttl, ha pianificato Angely per la squadra professionistica. "Mathys è un giocatore flessibile in difesa. Si sente a suo agio nel centrocampo difensivo così come in tutte le posizioni difensive", ha detto il direttore sportivo del VfL Sebastian Schindzielorz. "Siamo molto contenti di aver potuto assicurare Mathys nonostante la forte concorrenza". La Girondins Bordeaux ha dovuto accettare la retrocessione dalla seconda alla quarta divisione francese all'inizio di agosto. A causa della perdita della licenza professionistica, tutti i contratti professionistici esistenti sono stati risolti - quindi, non è stato dovuto alcun costo di trasferimento per il quinto acquisto estivo del Wolfsburg.

