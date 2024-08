- Wolfgang Bahro sta giocando nella filiale "GZSZ" "Uferpark"

"GZSZ" star Wolfgang Bahro si trova ora anche davanti alla macchina da presa per il nuovo spin-off "Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten", che è stato girato per Super RTL dal mese di maggio. La serie è destinata ai bambini più grandi e affronta il primo amore, lo sport e la musica. "Con Wolfgang Bahro, abbiamo ottenuto il villain tedesco per eccellenza e il volto più noto dell'universo 'GZSZ' per la produzione", ha annunciato la rete televisiva privata.

Rimanendo fedele al suo ruolo di astuto avvocato in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", il 63enne interpreta il Prof. Dr. Dr. Hans Joachim "Jo" Gerner, che ha ricevuto un terzo della proprietà del Berlin Uferpark a causa di difficoltà finanziarie. Ora, il parco skate, un pezzo di terreno ricco di valore sulla Sprea, è in procinto di essere venduto a uno squalo dell'immobiliare per una grossa somma di denaro - ma un gruppo di teenager vuole impedire che ciò accada.

"Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten" andrà in onda su RTL+ e Toggo a partire da novembre.

I media hanno parlato molto del nuovo ruolo di Wolfgang Bahro in "Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten", dopo il suo successo in "GZSZ". Gli spettatori sono ansiosi di vedere come l'astuto avvocato interpretato da Bahro si muoverà nel conflitto immobiliare nella serie spin-off.

Leggi anche: