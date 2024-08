Wolff ha fatto uscire i DHB e hanno ottenuto il loro più grande successo dal 2016.

La squadra di handball tedesca si gioca l'oro olimpico. In una semifinale drammatica, la squadra DHB sconfigge la Spagna. Il portiere Andreas Wolff si distingue nel successo per 25:24. È il più grande successo dal bronzo del 2016.

Gli Hexer hanno consegnato: i handballisti tedeschi mirano all'oro olimpico storico grazie al loro portiere Andreas Wolff. La squadra tedesca ha sconfitto la Spagna, terza al Mondiale, nella semifinale a Lilla 25:24 (12:12) e si trova in una finale olimpica per la prima volta dal 2004.

Davanti a circa 20.000 spettatori venerdì, Wolff ha messo in scena una prestazione brillante. Con il braccio, la gamba all'altezza della testa o la spalla: con 22 parate folli e una percentuale a lungo superiore al 50%, il portiere ha fatto impazzire i tiratori spagnoli e ha aperto la strada alla finale. Ancora una volta, il miglior marcatore tedesco è stato il eroe dei quarti di finale Renars Uscins, che ha segnato tutti i suoi sei gol nella seconda metà.

Il prossimo thriller

Nella finale di domenica (13:30 CET/ZDF, Eurosport e nel live ticker su ntv.de), la giovane squadra tedesca di coach Alfred Gislason può ora fare la storia: contro la campione del mondo Danimarca o la Slovenia, che si affrontano nella seconda semifinale, si tratta del primo oro olimpico tedesco assoluto, il primo oro dal leggendario trionfo della DDR nel 1980.

"Tutti sono molto ansiosi per questa semifinale contro la Spagna", ha detto Gislason prima della partita. Ma proprio come nella vittoria del turno preliminare (33:31) contro gli spagnoli e nella vittoria epica contro la Francia negli ottavi di finale (35:34 dopo i tempi supplementari), bisognerebbe "consegnare un'altra grande partita".

La selezione DHB ha preso a cuore le parole del loro coach e ha iniziato quasi alla perfezione. Soprattutto Wolff, che con undici parate nel primo tempo ha evocato ricordi della sua esibizione da gala nella finale del campionato europeo del 2016 (anche contro la Spagna). Per sei minuti, la Germania non ha concesso un gol, con Wolff che aveva già parato sei palle a un punteggio di 6:3 (10).

Finale drammatica

Anche il breve vantaggio spagnolo (6:6) non ha sconvolto la squadra tedesca e ha aumentato il vantaggio a 10:6 con quattro gol in tre minuti. Quando Wolff ha parato un tiro da sette metri a un punteggio di 11:7 (23) e poi ha addirittura fermato un tiro spagnolo, la Germania avrebbe potuto prendere il largo.

Che non l'hanno fatto è stato a causa di problemi in attacco. La difesa spagnola era eccellentemente impostata, agiva estremamente mobile e non lasciava spazio al finora miglior tiratore DHB Renars Uscins. Perché dietro Gonzalo Perez de Vargas è entrato in gioco meglio, gli spagnoli sono tornati e hanno pareggiato con il fischio finale.

L'inizio della seconda metà è appartenuto alla Germania. Non solo perché Wolff ha continuato a resistere, ma anche perché Uscins ha improvvisamente fatto la sua parte. Con cinque gol in poco più di dodici minuti, il mancino, che aveva segnato 14 (!) gol contro la Francia, ha tenuto la sua squadra in corsa (20:18). Ma la Spagna non si è data per vinta, ha addirittura preso

