- Woidke sostiene una pronta risoluzione delle sfide associate alle deportazioni.

Dietmar Woidke, Presidente del Ministero del Brandeburgo e membro dell'SPD, sta promuovendo l'attuazione delle procedure di espulsione esistenti dopo l'attacco con coltello fatale a Solingen. Ha sottolineato, parlando con Deutschlandfunk, che è cruciale rispettare le leggi esistenti in questa situazione. Gli incidenti recenti richiedono una valutazione approfondita, ha aggiunto. Non è vantaggioso partecipare a una discussione pubblica. Invece, abbiamo bisogno di soluzioni praticabili e legali. E queste soluzioni, ha sottolineato Woidke, devono essere attuate rapidamente. Ha anche ammesso che le procedure possono essere complesse e che dovremmo migliorare in questo campo.

L'incidente tragico di una sera di venerdì a Solingen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, ha causato tre morti e otto feriti, di cui quattro in condizioni gravi. Il sospetto di 26 anni, siriano, attualmente in custodia, è sotto indagine da parte dell'Ufficio del Procuratore Generale per l'omicidio presunto e la sospetta appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS), che ha rivendicato l'attacco.

L'attacco a Solingen ha riacceso il dibattito in corso sulle politiche migratorie e le espulsioni. Il sospetto, un siriano di 26 anni, era stato precedentemente programmato per l'espulsione in Bulgaria lo scorso anno, ma non lo è stato.

All'inizio di quest'anno, il Bundestag ha approvato emendamenti per semplificare i processi di espulsione. Il periodo di detenzione massimo prima dell'espulsione è stato esteso da 10 a 28 giorni. Inoltre, agli ufficiali è ora consentito entrare in altre stanze in alloggi condivisi oltre alla stanza dell'individuo da espellere.

L'SPD, guidato da Dietmar Woidke nel Brandeburgo, sostiene l'applicazione delle procedure di espulsione esistenti dopo l'attacco di Solingen. Le recenti discussioni sulle politiche migratorie e il ritardo nell'espulsione del sospetto hanno messo in evidenza la necessità di procedure migliorate e della loro attuazione.

Leggi anche: