- Woidke sostiene un arresto rapido per l'aggressione col coltello.

Il leader della Brandeburgo, Dietmar Woidke (SPD), ha espresso il suo sconcerto dopo l'incidente di accoltellamento mortale a Solingen. Ha sottolineato l'arresto immediato del colpevole. "Sono profondamente colpito da questo atto brutale", ha dichiarato Woidke, secondo il portavoce dello stato, Florian Engels. "Il colpevole deve essere catturato subito e le circostanze devono essere chiarite". Woidke ha sottolineato: "Dobbiamo continuare a goderci le festività senza timori. Pertanto, il mio ringraziamento a tutte le forze dell'ordine".

Durante i festeggiamenti in una riunione di comunità, un aggressore sconosciuto ha accoltellato a morte due uomini e una donna venerdì sera. Otto persone sono rimaste ferite, quattro in modo grave. L'aggressore è fuggito nel caos e nel panico iniziale. La procura non ha escluso la possibilità di un movente legato al terrorismo.

L'incidente di accoltellamento mortale a Solingen ha aumentato le preoccupazioni sulla criminalità nella comunità. In luce di questo, è fondamentale potenziare le misure di sicurezza durante questi eventi per prevenire eventuali incidenti futuri.

