- Woidke si rifiuta di fare campagna con il cancelliere

Il Presidente del Ministero di Brandeburgo Dietmar Woidke (SPD) rinuncia a compartecipare alla campagna elettorale con il Cancelliere federale Olaf Scholz. Chiamato in causa se prevede compartecipazioni con il suo collega di partito di spicco, Woidke ha dichiarato in un'intervista al "Handelsblatt": "No. La SPD del Brandeburgo ha sempre avuto la fortuna di poter contare su forti personalità locali".

Woidke vuole battere l'AfD

"Abbiamo vinto sette elezioni statali, vogliamo vincerne anche l'ottava", ha spiegato Woidke. Vede buone possibilità per questo. Si tratta di chi guiderà il Land del Brandeburgo in futuro. "Voglio continuare a farlo come Presidente del Ministero", ha detto Woidke. Il parlamentare aveva annunciato che avrebbe legato il suo destino politico in carica alla vittoria della sua SPD nelle elezioni statali di settembre. "Il mio obiettivo è vincere contro l'AfD - e se perdo contro l'AfD, me ne vado", ha detto il politico SPD.

Altri partiti si affidano alle loro stelle politiche

Altri partiti si affidano alle loro facce più note nella campagna elettorale prima delle elezioni statali nel Brandeburgo. Merz ha già fatto campagna per la CDU per settimane. I Verdi stanno pianificando appuntamenti di campagna elettorale con il Ministro degli Esteri federale Annalena Baerbock e il Ministro dell'Economia federale Robert Habeck. Il FDP si affida a diverse apparizioni del Ministro delle Finanze federale Christian Lindner. Il Cancelliere avrebbe un breve viaggio per le apparizioni della campagna elettorale nel Brandeburgo dalla sua città natale di Potsdam.

La concentrazione di Woidke sul battere l'AfD nelle prossime elezioni del Landtag è in contrasto con l'affidamento di altri partiti a figure politiche di spicco per le apparizioni della campagna elettorale nel Brandeburgo. Nonostante ciò, Woidke ha dichiarato che parteciperebbe a compartecipazioni alla campagna elettorale con Scholz se fosse utile alla SPD nelle elezioni del Landtag.

