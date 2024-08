Woidke non si candiderà con Scholz.

Il 22 settembre, i brandeburghesi eleggeranno un nuovo parlamento regionale. Nel mezzo della campagna elettorale, il ministro-presidente uscente Woidke del SPD dichiara di non voler apparire insieme al cancelliere federale Scholz e critica aspramente le incongruenze nella discussione sul bilancio.

Il ministro-presidente del Brandeburgo, Dietmar Woidke, vuole evitare apparizioni elettorali con il cancelliere federale Olaf Scholz prima delle elezioni statali nel suo stato federale. "La SPD del Brandeburgo ha sempre avuto la fortuna di poter contare su una forte guida personale", ha detto Woidke al "Handelsblatt" di Düsseldorf. Quando gli è stato chiesto se ci sarebbero state apparizioni congiunte con il cancelliere, ha risposto con un "No". Scholz rappresenta il collegio elettorale del Brandeburgo di Potsdam-Mittelmark nel Bundestag.

Contemporaneamente, il ministro-presidente ha criticato il governo del semaforo. "A volte sono proprio felice quando non sento nulla dal governo federale per qualche giorno", ha detto al "Handelsblatt". In particolare, le discussioni sul bilancio per l'anno successivo "non sono professionali". "Annunci un accordo di bilancio, poi tutti vanno in vacanza e all'improvviso alcune persone iniziano a mettere in discussione ciò che è stato concordato", ha criticato Woidke nel rapporto del giornale. Tuttavia, ha accolto "la parola definitiva" del cancelliere in questa disputa.

Le elezioni nel Brandeburgo si terranno il 22 settembre. Woidke le considera "una decisione sulla mia persona", come ha detto al "Handelsblatt". Vuole evitare che "la bandiera del Brandeburgo sia macchiata da grandi macchie marroni", ha detto, riferendosi ai risultati dei sondaggi dell'AfD, che potrebbe diventare la forza più forte nel Brandeburgo.

La commissione del Brandeburgo, probabilmente un organismo politico o governativo, potrebbe dover affrontare la tensione tra il ministro-presidente Woidke e il cancelliere federale Scholz a causa della critica di Woidke alle incongruenze di Scholz nel bilancio. Data l'imminente elezioni statali, è fondamentale per la Commissione garantire un fronte unito tra tutti i partiti politici per creare un ambiente elettorale positivo nel Brandeburgo.

