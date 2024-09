- Woidke mette la fiducia nella vittoria <unk> la possibilità di successione anche in caso di sconfitta

Dietmar Woidke, che ha guidato il paese per un decennio, cerca di mantenere il potere, ma solo a condizione che la sua SPD vinca nelle prossime elezioni statali del 22 settembre. Il Ministro-Presidente del Brandeburgo vuole impedire il trionfo dell'AfD e rimarrà in carica se la sua SPD uscirà vittoriosa. Tuttavia, in caso di sconfitta, i potenziali successori non sono ancora stati determinati. Due figure di spicco, insieme a un potenziale successore maschile, sono considerati come possibili contendenti.

"Non siamo in una corte reale - e la SPD del Brandeburgo non è uno 'spettacolo per un uomo solo'", ha chiarito Woidke durante un evento congiunto di "Potsdamer Neuesten Nachrichten" e "Tagesspiegel". "Esamineremo internamente per identificare chi può continuare a guidare il paese e condurre la SPD".

Woidke si oppone all'AfD

"Il mio obiettivo principale è impedire che persone con presunte tendenze estremiste di destra tornino ad avere influenza politica in questo paese", ha dichiarato Woidke, denunciando l'AfD, classificata come sospetta di estrema destra dal Brandeburgo. In una nuova campagna su Facebook e Instagram, la SPD mette in guardia contro gli "estremisti di destra": "Se calvo, allora Woidke".

Il 62enne è ampiamente considerato il politico più popolare del Brandeburgo, secondo un sondaggio condotto da Infratest dimap per RBB a luglio. Nonostante le critiche del governo a traffico luminoso e i risultati nazionali deludenti della SPD, Woidke intende fare una campagna estesa senza il cancelliere Olaf Scholz.

L'AfD guida i sondaggi finora

Non è chiaro se la SPD emergerà come leader o in seconda posizione. Fino ad ora, l'AfD è in testa nei sondaggi. Nell'ultimo sondaggio di Infratest dimap per RBB della scorsa settimana, l'AfD ha ottenuto il 27%, mentre la SPD ha seguito da vicino con il 23%. La CDU si è classificata terza con il 18%, e l'Alleanza di Sahra Wagenknecht con il 15%. Il Partito della Sinistra ha raggiunto il 4%, e i Verdi/BVB si sono classificati al 3%. Entrambi i partiti sono caduti sotto la soglia del 5% richiesta per la rappresentanza parlamentare. Tuttavia, i mandati diretti potrebbero ancora portare all'ingresso nel parlamento statale.

La ministra delle Finanze Katrin Lange, vice di Woidke all'interno della SPD del Brandeburgo, è considerata una probabile candidata alla successione. Si è seduta accanto a lui al festival estivo della SPD del Brandeburgo. La Prignitzer è diretta: ha sostenuto il boicottaggio di un talk show di "Bild" all'inizio di settembre in risposta alla presidente della SPD Saskia Esken e al segretario generale Kevin Kühnert, dicendo: "Basta così. L'impressione è disastrosa - e non solo nell'est".

Due "principesse ereditarie"...

Dopo il rigetto della Corte costituzionale delle regolamentazioni del pacchetto di aiuti del Brandeburgo, ha rifiutato con decisione la richiesta della frazione AfD per il suo licenziamento: "Potete dimenticarvi di questo. Sono della Prignitz. Non mi lascerò provocare". All'interno della SPD, ha le migliori possibilità.

La ministra della Scienza Manja Schulze è anche vista come possibile successore di Woidke. Dopo quasi cinque anni di governo, può vantare un notevole curriculum: la nuova sinagoga di Potsdam è stata aperta nonostante anni di disaccordi tra le comunità ebraiche grazie alle sue abilità di mediazione. Inoltre, l'Università Medica del Brandeburgo ha guadagnato rapidamente riconoscimento a livello nazionale.

... e un "principe ereditario"

Si dice che Daniel Keller potrebbe salire al trono come "principe ereditario". Il judoka ha assunto la guida del gruppo parlamentare della SPD nel parlamento statale da Erik Stohn nel 2021, che ha affermato di non essere stato costretto a rinunciare alla sua posizione. Keller è riuscito a unire la frazione dietro di sé. Quando viene chiesto sulla successione, i tre potenziali eredi rimangono in silenzio. Tutti e tre sono anche in testa alle elezioni.

Se la SPD sconfiggerà l'AfD nelle elezioni, come ha fatto cinque anni fa, rappresenterà un significativo passo indietro per i Socialdemocratici, che hanno governato ininterrottamente nello stato dal 1990, con partner variabili. La SPD dovrebbe rivalutarsi prima di eventuali trattative per un nuovo governo. Poiché nessun altro partito vuole formare una coalizione con l'AfD, la formazione del governo dipenderà quindi dal secondo partito più forte.

I Verdi criticano la SPD per non aver affrontato correttamente il dibattito sulla successione. "Quello che vediamo è che la SPD non è preparata", ha detto Raschke. Ciò li indebolisce.

Il politologo di Potsdam Jan Philipp Thomeczek ha visto il legame di Woidke del suo futuro politico con una vittoria elettorale come strategico. "Sa che è più popolare del suo stesso partito".

