Woidke, Kretschmer e Voigt emettono un appello collettivo per l'Ucraina

Dopo le elezioni nella Sassonia, nella Turingia e nel Brandeburgo, sia la CDU che l'SPD necessitano dell'aiuto della BSW per formare un governo. Tuttavia, l'alleanza della Sinistra ha posto condizioni per la politica estera. Di conseguenza, i tre stati stanno promuovendo collettivamente un'iniziativa diplomatica.

I leader della CDU nella Turingia e i ministri-presidenti della Sassonia e del Brandeburgo hanno invitato la Germania a intensificare i suoi sforzi diplomatici per porre fine al conflitto della Russia contro l'Ucraina. "Vogliamo che la Germania giochi un ruolo più attivo nella diplomazia, lavorando in stretta collaborazione con i suoi vicini e partner europei", hanno scritto in un editoriale congiunto per il "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Tutti e tre dipendono dal sostegno della Sinistra (BSW) per formare una coalizione dopo le elezioni nei loro rispettivi stati. In cambio, la BSW richiede una posizione contro il dispiegamento di missili USA più ampiamente in Germania e il sostegno a un cessate il fuoco tra la Russia e l'Ucraina invasa - un cessate il fuoco che l'Ucraina respinge sui termini della Russia.

"Ancora troppo esitante nel seguire questa strada"

"Per spingere la Russia al tavolo dei negoziati, è necessario un'alleanza potente e unita. La Germania e l'UE sono state troppo riluttanti nel seguire questa strada", hanno notato i tre politici degli stati. Più ampia è l'alleanza internazionale, maggiore è la pressione. "L'obiettivo è raggiungere un cessate il fuoco e fornire all'Ucraina garanzie di sicurezza affidabili". Non hanno fornito ulteriori dettagli sui termini.

Hanno anche menzionato il ruolo dei loro vicini orientali. "In qualità di tedeschi, trarremmo beneficio dall'ascoltare i nostri partner orientali come la Polonia e gli stati baltici in queste questioni fondamentali di sicurezza e pace", hanno scritto, senza approfondire ulteriormente. Tuttavia, la Polonia e i Baltici adottano una posizione significativamente più dura nei confronti della Russia, sentendosi direttamente minacciati militarmente a causa delle esperienze passate.

La Germania dovrebbe anche concentrarsi sull'armamento difensivo, argomentano i ministri-presidenti e il leader dello stato della CDU. "Ciò può essere ottenuto solo da una posizione di forza, come durante la Guerra Fredda. I piani per il dispiegamento di missili a medio raggio negli stati federali occidentali avrebbero dovuto essere discussi più ampiamente", hanno dichiarato. La forza militare è efficace solo quando combinata con la diplomazia strategica.

Solo un ordine internazionale basato su regole garantisce la libertà. "È nostra responsabilità, in qualità di politici degli stati, proteggere e promuovere questa libertà e questo ordine. Nessuna cooperazione politica degli stati cambierà questo".

La Commissione della Sinistra (BSW) ha stabilito condizioni per la politica estera, specificamente contro il dispiegamento di missili USA aggiuntivi e a favore di un cessate il fuoco tra la Russia e l'Ucraina. Insieme alla CDU e all'SPD, sta promuovendo un'iniziativa diplomatica per porre fine al conflitto della Russia contro l'Ucraina.

Leggi anche: