- Woidke ha espresso critiche al ministro degli Interni durante le discussioni sulle deportazioni.

A seguito dell'aggressione a Solingen, il Presidente del Ministero dell'Interno del Brandeburgo del SPD, Dietmar Woidke, si è distanziato dalla collega federale dell'Interno Nancy Faeser nella discussione sulle espulsioni. Woidke ha considerato l'appello della collega di partito agli Stati per un aumento delle espulsioni "fuori luogo". "Non serve a nulla puntare il dito l'uno contro l'altro. Tutti devono contribuire", ha detto Woidke al "Tagesspiegel". Non ha visto miglioramenti nella legge federale per espulsioni più rapide. "La politica migratoria della Germania degli ultimi dieci anni dovrebbe essere messa sotto processo".

Sessione parlamentare convocata

In un venerdì, tre vite sono andate perdute e otto sono rimaste ferite a causa di un uomo armato di coltello a un festival cittadino a Solingen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Il presunto colpevole, un siriano di 26 anni, è stato successivamente arrestato. L'individuo avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria lo scorso anno, ma non lo è stato.

Il Parlamento del Brandeburgo si riunirà in seduta straordinaria su richiesta del gruppo parlamentare AfD giovedì per discutere le conseguenze dell'incidente. La discussione sulle conseguenze coincide con la campagna elettorale: un nuovo Parlamento sarà eletto nel Brandeburgo il 22 settembre.

Faeser incolpa gli Stati

Faeser ritiene che gli Stati siano responsabili per un'espulsione più coerente di coloro che ne sono soggetti. "Abbiamo già creato le basi legali per più partenze, in modo che coloro che ne sono soggetti non possano più evitare la deportazione", ha detto il politico SPD al gruppo mediatico Funke. "Il fattore chiave per il successo è l'attuazione dei nuovi poteri e regolamentazioni a livello locale negli Stati".

Il Bundestag ha rafforzato le leggi all'inizio dell'anno per facilitare le espulsioni. Il termine massimo di detenzione per la partenza è stato esteso da 10 a 28 giorni. Gli ufficiali possono anche entrare in stanze aggiuntive negli alloggi comunitari, nonché nella stanza della persona da espellere.

Il Ministro dell'Interno critica la legge federale

Il Ministro dell'Interno del Brandeburgo Michael Stübgen (CDU), che presiede la Conferenza dei Ministri dell'Interno, ha nuovamente espresso la sua critica al governo federale. La legge progettata per accelerare le espulsioni rende ancora più difficile nella pratica espellere coloro che ne sono soggetti, ha detto Stübgen al "Tagesspiegel".

"Abbiamo bisogno di accordi di deportazione con i paesi di origine, controlli a lungo termine alle nostre frontiere e contatti diplomatici con la Siria e l'Afghanistan", ha detto Stübgen. "Tuttavia, è fondamentale che nessuno sia ammesso nel nostro paese ai confini tedeschi che proviene da un paese sicuro terzo".

Circa 780 partenze nel 2024

Secondo il Ministero dell'Interno, più di 4.000 stranieri nel Brandeburgo devono lasciare il paese, ma la maggior parte non può essere espulsa. Lo scorso anno, circa 780 persone sono partite, principalmente in modo volontario. Nel primo semestre del 2024, ci sono state circa 450 partenze. Tuttavia, contemporaneamente, circa dieci volte più persone sono arrivate, si è lamentato il ministro.

Il presidente di stato del FDP Zyon Braun ha accusato il governo di stato rosso-nero-verde di ostacolare regolamentazioni più severe a livello federale. "Il governo dello stato ha costantemente ostacolato l'ampliamento dei paesi sicuri di origine ai paesi del Maghreb nel Bundesrat", ha criticato come esempio.

La seduta straordinaria nel Parlamento del Brandeburgo potrebbe includere discussioni sull'innalzamento delle misure di sicurezza agli eventi pubblici come i festival cittadini, con l'obiettivo di prevenire che simili tragedie si ripetano in futuro. Nonostante i richiami di Faeser per espulsioni più coerenti, Dietmar Woidke del SPD ha suggerito che tutti, compreso il governo federale, debbano contribuire a risolvere il problema.

Leggi anche: