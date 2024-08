- Woidke critica Faeser durante la discussione sulle deportazioni

Dopo la tragedia di Solingen, il Presidente del Land del Brandeburgo Dietmar Woidke (SPD) si dissocia dalla collega di partito e Ministro federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD) nella discussione sulle espulsioni. "Trovo inopportune le dichiarazioni di Faeser", ha commentato Woidke a "Tagesspiegel" (mercoledì). "Non contribuiscono a indicare il colpevole. Tutti devono lavorare insieme". Non vede alcun progresso nella legge federale per i rimpatri più rapidi. "La politica migratoria della Germania negli ultimi dieci anni deve essere rivista".

Faeser sottolinea la responsabilità degli Stati

Faeser ritiene che gli Stati debbano assumersi maggiori responsabilità per l'espulsione più coerente di coloro che ne sono soggetti. "Abbiamo stabilito legalmente le basi per un'espulsione più rapida, in modo che coloro che ne sono soggetti non possano più evitarla", ha dichiarato il politico SPD ai quotidiani del gruppo Funke. "Innanzitutto, le nuove competenze e regolamentazioni devono essere applicate sul campo dagli Stati".

Venerdì, tre persone sono morte e otto ferite, quattro gravemente, a una festa cittadina a Solingen, nel Nordreno-Westfalia. Il principale sospetto è un uomo siriano di 26 anni attualmente in custodia. L'uomo avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria lo scorso anno, ma non è successo.

Il Parlamento del Land del Brandeburgo si riunirà in seduta straordinaria giovedì, su richiesta del gruppo parlamentare di AfD, per discutere le conseguenze dell'atto. La discussione sulle conseguenze coincide con la campagna elettorale: un nuovo Parlamento del Land verrà eletto nel Brandeburgo il 22 settembre.

Stübben critica la legge sulle espulsioni

Il Ministro dell'Interno Michael Stübben (CDU) ha ribadito la sua critica al governo federale. La legge volta ad accelerare le espulsioni rende ancora più difficile in pratica espellere coloro che ne sono soggetti, ha dichiarato Stübben a "Tagesspiegel". Attualmente presiede la Conferenza dei Ministri dell'Interno.

Il Bundestag ha adottato all'inizio dell'anno un inasprimento legislativo per facilitare le espulsioni. Il tempo massimo di detenzione in attesa dell'espulsione è stato prorogato da 10 a 28 giorni. Gli ufficiali possono inoltre accedere a stanze aggiuntive negli alloggi comunitari oltre alla stanza della persona da espellere.

La Commissione, a seguito della discussione sulle espulsioni, potrebbe adottare una decisione volta a migliorare l'applicazione delle nuove competenze e regolamentazioni per i rimpatri, come suggerito dal Ministro federale dell'Interno Nancy Faeser. Nonostante Faeser abbia sottolineato la responsabilità degli Stati nell'espulsione più coerente di coloro che ne sono soggetti, il Presidente del Land del Brandeburgo Dietmar Woidke ha trovato le sue dichiarazioni inopportune e non ha visto alcun progresso nella legge federale per i rimpatri più rapidi.

Leggi anche: