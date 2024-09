- Woidke continua a opporsi all'AfD nelle attività politiche.

In vista delle Elezioni in Brandeburgo, Woidke Vuole Mirarsi all'AfD

Woidke, leader della SPD nel Brandeburgo, pianifica di intensificare i dibattiti pre-elettorali per mettere a fuoco la posizione dell'AfD. "Ciò significa che dobbiamo intensificare ulteriormente il dialogo in questa campagna elettorale e rendere più chiari gli obiettivi dell'AfD nel Brandeburgo", ha dichiarato. Ha fatto queste dichiarazioni dopo le elezioni in Sassonia e Turingia. "L'AfD rappresenta il passato", ha aggiunto.

Woidke Rileva Differenze Significative

Woidke, candidato principale del Brandeburgo, evidenzia le differenze tra le elezioni del Brandeburgo e quelle della Sassonia/ Turingia. "È un mondo a parte", ha affermato. "Il Brandeburgo ha un terreno unico, in particolare per la SPD nel Brandeburgo", ha sostenuto Woidke.

Secondo l'ultimo sondaggio Insa di agosto, la SPD nel Brandeburgo si attesta al 20%, seguita dall'AfD al 24% e dalla CDU al 19%. L'ufficio per la protezione della costituzione del Brandeburgo sospetta l'AfD di estremismo di destra.

Nel frattempo, in Sassonia, la CDU ha vinto, mentre l'AfD si è piazzata al secondo posto. Viceversa, in Turingia, l'AfD ha superato la CDU. La SPD ha ottenuto il 7,3% dei voti in Sassonia e il 6,1% in Turingia.

Imperturbabile dai Sondaggi

Nonostante sia dietro all'AfD nei sondaggi attuali, Woidke rimane ottimista. "Ho già affrontato questo tipo di sondaggi, esattamente cinque anni fa", ha liquidato la questione. "Anche due giorni prima delle elezioni statali, eravamo previsti al secondo o terzo posto. I sondaggi non mi preoccupano più".

È "assolutamente convinto che dimostreremo nelle prossime settimane, e soprattutto il 22 settembre, che questi sondaggi si sbagliano ancora una volta quest'anno", ha dichiarato il politico della SPD. Dopo la vittoria del Ministro Presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, Woidke ha elogiato Kretschmer per aver emanato un senso di stabilità e sicurezza in tempi difficili.

Woidke ritiene che l'atmosfera della campagna elettorale del Brandeburgo potrebbe aiutare a chiarire meglio le intenzioni dell'AfD.

