WNBA Recap: A'ja Wilson stabilisce il traguardo del rimbalzo in una singola stagione, New York Liberty e Minnesota Lynx assicurano i primi posti dei playoff

La strepitosa prestazione di Wilson ha portato il suo totale di rimbalzi a un incredibile 456 per la stagione, superando il precedente record detenuto dalla rookie delle Chicago Sky, Angel Reese, che è stata costretta a fermarsi a causa di un infortunio al polso che ha messo fine alla stagione.

La centro alta delle Aces ha infranto il record di punti segnati in una singola stagione la scorsa settimana e ha fatto storia domenica, segnando 1000 punti in una stagione.

Nonostante abbia stabilito un altro record martedì sera, Wilson ha mostrato un atteggiamento indifferente riguardo all'impresa.

"È carino," ha commentato dopo la partita, secondo il Las Vegas Review-Journal. "Sono alta 1 metro e 93 e sono nelle vicinanze del canestro. Vorrei prendere qualche rimbalzo per la mia squadra. Ma quando si tratta semplicemente di prendere rimbalzi per farlo, non mi concentro su quello. Sono concentrata sul mettere la palla nel canestro."

L'impresa proietta Wilson e la sua squadra al quarto posto nei playoff, ma le Aces hanno la possibilità di conquistare il terzo posto giovedì, l'ultimo giorno della stagione regolare, se le Sky perdono contro le Connecticut Sun e le Aces battono le Dallas Wings.

"Il nostro miglior basket è ancora davanti a noi e sappiamo anche che stiamo iniziando a trovare l'amalgama," ha dichiarato l'allenatrice delle Aces, Becky Hammon, secondo il Las Vegas Review-Journal. "Chiedetemi tre settimane fa e non ero entusiasta di noi. Oggi mi sento piuttosto bene su dove siamo come squadra di basket."

Le Aces mirano a unirsi al gruppo élite delle squadre WNBA che hanno ottenuto un tre-peat in questa stagione; le Houston Comets hanno vinto i primi quattro titoli della storia della lega dal 1997 al 2000.

Liberty e Lynx si aggiudicano i primi due posti

In un'altra partita emozionante, le Minnesota Lynx hanno conquistato il secondo posto in una partita thriller. Il tiro da tre punti di Bridget Carleton con 4,6 secondi rimanenti ha sigillato una vittoria tesa per 78-76 sulle Connecticut Sun, l'unica squadra che avrebbe potuto sfidarli per il primo posto.

Il quarto quarto ha visto una battaglia intensa, con le Sun che hanno preso il comando dopo un tardivo rally. Tuttavia, gli ultimi 2 minuti e 25 secondi sono stati caratterizzati da otto cambi di leadership, che hanno portato al tiro vincente di Carleton.

Napheesa Collier ha guidato le Lynx con un fantastico 25 punti, mentre Kayla McBride e Carleton hanno contribuito con 14 e 13 punti rispettivamente. Le Sun avevano quattro giocatrici con doppi punteggi, con Alyssa Thomas in testa con 18 punti.

Le Lynx sono attualmente in una striscia vincente, avendo vinto sette partite consecutive e un record di 13-1 dal break olimpico. Questo segna la prima volta che la franchigia riesce a vincere 30 partite in una singola stagione.

Nella Conference Est, le New York Liberty hanno conquistato il primo posto assoluto con una vittoria agevole per 87-71 sulle Washington Mystics. Breanna Stewart è stata fondamentale, segnando 15 punti e prendendo 10 rimbalzi.

Le Mystics hanno lottato per tenere il passo, commettendo 16 errori e non avendo mai il comando dopo il layup di Stewart con 8:15 left nel primo quarto.

Punteggi WNBA della sera di martedì

Squadra in trasferta @ Squadra di casa (Vincitrici in grassetto)

Minnesota Lynx 78-76 Connecticut Sun

New York Liberty 87-71 Washington Mystics

Chicago Sky 70-86 Atlanta Dream

Las Vegas Aces 85-72 Seattle Storm

Phoenix Mercury 85-81 Los Angeles Sparks

Il focus di Wilson sul segnare invece che sui rimbalzi potrebbe influire sulla sua potenziale capacità di infrangere il record di rimbalzi di tutti i tempi nello sport.

Con un record di 13-1 dal break olimpico, le Minnesota Lynx stanno cercando di stabilire un nuovo record di franchigia per le vittorie in una singola stagione.

Leggi anche: