Alcune stelle brillarono, altre vacillarono, ma una si distinse in entrambi i trionfi e le turbolenze nella partita 1 della serie di primo turno dei playoff WNBA di questa stagione.

Rivediamo le prestazioni di ogni squadra nella partita 1 di ogni serie di primo turno.

A’ja Wilson supera un inizio lento, spingendo gli Aces alla vittoria e verso un terzo titolo consecutivo

WNBA Playoff Overview: A'ja Wilson alimenta il ritorno di Three-Peat, Alyssa Thomas supera la febbre con il triplo doppio e ulteriori sviluppi

Gli Las Vegas Aces hanno quasi intrapreso il loro viaggio verso il terzo titolo nel modo peggiore possibile contro le Seattle Storm.

Alla fine del primo quarto, la squadra di Becky Hammon era in svantaggio 18-9, con A’ja Wilson che aveva convertito solo uno dei suoi otto tentativi. Alla fine del primo tempo, Las Vegas aveva ridotto il vantaggio di Seattle a quattro punti, grazie ai 12 punti dell'ottima Tiffany Hayes. Tuttavia, Wilson continuava a faticare con soli quattro punti.

Tuttavia, Wilson ha trovato il suo ritmo dopo la pausa, rispecchiando la forma che le ha valso il titolo di Miglior Giocatrice della WNBA 2024 in giornata, pareggiando il numero di premi MVP vinti da Sheryl Swoopes, Lisa Leslie e Lauren Jackson.

Improvvisamente, la 28enne era imbattibile, segnando 15 punti nel terzo quarto, inclusa una tripla cruciale, riducendo il vantaggio di Seattle a un punto all'inizio dell'ultimo quarto.

Las Vegas ha poi serrato la difesa, costringendo Seattle a sbagliare tutti i 13 tentativi e a segnare solo due punti negli ultimi 10 minuti della partita. Kelsey Plum ha dato agli Aces il vantaggio con 7:08 rimanenti, e la squadra non si è più guardata indietro, segnando 14-2 contro Seattle. Wilson, un fattore silenzioso per gran parte della partita, ha chiuso con un massimo di 21 punti, 8 rimbalzi e 5 stoppate.

“Siamo semplicemente diventati più concentrati”, ha detto Wilson in seguito, secondo il Seattle Times. “Abbiamo capito l'assignment e sapevamo cosa ci voleva. Abbiamo visto nella prima metà che non sarebbe stato facile. Questi sono i playoff. Non è una partita di stagione regolare.”

“Ci hanno dato un pugno duro in bocca nella prima metà, ma nella seconda metà abbiamo semplicemente capito. Si è acceso con noi sulla difesa. Non ci sono se e ma. È lì che possiamo accendere il nostro attacco. Siamo semplicemente diventati più concentrati. Abbiamo aumentato la nostra fisicità. Becky (Hammon) ci ha urlato contro nello spogliatoio. Naturale, ci ha svegliato e abbiamo risposto di conseguenza.”

Un'altra vittoria per gli Aces nella partita 2 di martedì li porterà al turno delle semifinali, portandoli un passo più vicino al terzo titolo consecutivo, un traguardo raggiunto solo dalle Houston Comets nei primi quattro anni della WNBA.

Alyssa Thomas si impone, mentre il Sole elimina Caitlin Clark e la Fever

Con tutta l'attenzione prepartita su Caitlin Clark al suo debutto nei playoff, è stata Alyssa Thomas a dominare la vittoria per 93-69 del Connecticut Sun sulle Indiana Fever.

Thomas ha completato il suo triplo-doppio con 12 punti, 10 rimbalzi e 13 assist, registrando il suo 15° triplo-doppio in carriera e il suo 4° nei playoff. Ha anche registrato un triplo-doppio contro Indiana nella prima partita della stagione regolare di quest'anno.

“Abbiamo eseguito il nostro piano di gioco. Ho aspettato tutta la stagione i playoff, è per questo che giochiamo”, ha detto la cinque volte All-Star della WNBA, secondo l'AP. “Questo è solo l'inizio per noi, siamo pronti a partire.”

Marina Mabrey e DeWanna Bonner si sono anche distinte, con la prima che ha segnato più punti di qualsiasi altra riserva nella storia dei playoff WNBA con 27 punti.

Despite scoring 22 herself, Bonner praised Thomas, stating, “She guides us to the right places during crucial moments. The way she understands the game and sees the floor … It's an advantage to have a player who can pass, manage the game, defend, and play for 40 minutes. Our team doesn't function without her.”

“We wouldn't be in this position each year unless this is her time. Every year, this is her time.”

Indiana ha subito la peggior sconfitta dei playoff della sua storia a causa del deludente debutto di Clark, con la Fever limitata a 11 punti, 8 assist, 4 rimbalzi e 3 stoppate da Clark.

“We didn't put forth our best effort, didn't play to our capacity”, Clark ha detto dopo la partita, secondo l'AP. “We didn't shoot the ball how we're capable of shooting. We're capable of winning this game.”

Nel loro primo

La prestazione di Fiebich è stata rinforzata, prevedibilmente, da Breanna Stewart – con 20 punti, 11 rimbalzi e 3 stoppate – e Sabrina Ionescu, che ha aggiunto 17 punti.

In un contesto diverso, Napheesa Collier ha segnato un impressionante 38 punti per le Minnesota Lynx nella loro vittoria mozzafiato per 102-95 contro le Phoenix Mercury.

Con l'attenzione di tutti su Diana Taurasi a causa dei discorsi sulla sua pensione, è stata Collier, fresca di aver conquistato il secondo posto nella classifica MVP, a prendere il centro della scena, con 4 assist, 6 rimbalzi e un record personale di punti.

Natasha Cloud ha guidato la carica per le Mercury, segnando 33 punti, 10 assist e 6 rimbalzi, mentre Taurasi ha contribuito con 21 punti.

Risultati completi dei playoff WNBA

Le serie del primo turno consistono di incontri al meglio delle tre partite. I vincitori sono evidenziati in grassetto.

Fuori @ Casa (Gara 1)

Atlanta Dream 69-83 New York Liberty

Phoenix Mercury 95-102 Minnesota Lynx

Indiana Fever 69-93 Connecticut Sun

Seattle Storm 67-78 Las Vegas Aces

Le Las Vegas Aces e le Connecticut Sun hanno entrambe dimostrato il loro valore sportivo nelle rispettive gare della serie del primo turno. A'ja Wilson, la stella delle Aces, ha superato un inizio lento per guidare la sua squadra alla vittoria, mentre Alyssa Thomas ha dominato per le Sun nella loro vittoria schiacciante. Queste due atlete rappresentano l'emozione e l'intensità del basket WNBA.

