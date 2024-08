- Wittmann si impegnava in discussioni sul tavolo del fisioterapista.

La maggior parte delle chiacchierate che Sabrina Wittmann ha avuto con il simpatico Jannik Mause erano solitamente tenute su un tavolo di fisioterapia. Durante il suo periodo come allenatrice interina al FC Ingolstadt alla fine della stagione precedente, l'attaccante era infortunato e costretto a saltare. "Erano chiacchierate gradevoli," ricorda, poiché Mause è semplicemente "una persona super gentile".

Poi, come capocannoniere della stagione nella terza lega di calcio, è salito al 1. FC Kaiserslautern e ha fatto ritorno in Alta Baviera con un botto. E che ritorno! L'attaccante è stato il protagonista della vittoria del Kaiserslautern con una doppietta (3º minuto, 35º) in una vittoria per 2-1 (2-0) nel primo turno della Coppa DFB di fronte a 11.665 spettatori. "Sapevamo che sa dove si trova la porta," ha ammesso Wittmann dopo la partita.

Occasione d'oro a pochi secondi di distanza

I "Diavoli Rossi", che avevano perso contro il Bayer Leverkusen (0-1) nella finale della Coppa DFB di maggio, hanno giocato un primo tempo solido e avevano l'occasione di portarsi in vantaggio per 3-0 o 4-0. Tuttavia, Pascal Testroet ha avuto un'occasione d'oro per mettere in vantaggio gli Schanzers solo pochi secondi dopo. Ma l'attaccante, apparentemente sconvolto, ha fallito da distanza ravvicinata davanti alla porta di Julian Krahl.

"Ogni gol mancato all'inizio è deludente," ha ammesso Wittmann, che ora era l'allenatrice a tempo pieno di Ingolstadt per questa stagione e debuttava sulla grande scena della Coppa. Gli Schanzers sono stati piuttosto difensivi, soprattutto nella prima metà, mentre gli ospiti hanno fatto pressione e hanno segnato gol.

Fasi finali intense

Il gioco è cambiato con il cartellino giallo-rosso per Gyamerah del Kaiserslautern (49º). La difesa degli ospiti ha resistito a lungo, ma il gol di Ryan Malone (88º) è arrivato troppo tardi. Mause ha dovuto affrontare molti volti familiari dopo le intense fasi finali.

Ha detto di non sentirsi in colpa per i suoi due gol, "ma è una sensazione strana" segnare contro la sua ex squadra. I suoi vecchi colleghi gli avevano già fatto qualche battuta quando è stato effettuato il sorteggio del primo turno a giugno. "Prima dovevo subire le battute, ora posso farle," ha detto il 26enne con una risata.

Cosa porta via Ingolstadt da questa partita?

L'allenatore del Kaiserslautern, Markus Anfang, è stato soddisfatto della prima uscita di Mause dopo il trasferimento. "Ha fatto bene. Ha un occhio per la rete," ha detto Anfang.

Per la squadra di Ingolstadt, è tornato alla terza lega il prossimo sabato con un'atmosfera della Coppa. La squadra di Wittmann giocherà contro l'FC Saarbrücken, semifinalista della scorsa stagione. Cosa possono imparare da questa partita? "Abbiamo fatto un passo avanti contro un avversario forte, soprattutto con il pallone, ma anche senza," ha detto Wittmann. L'obiettivo è quello di costruire su questi miglioramenti per ottenere la seconda vittoria della stagione.

Il fatto che Jannik Mause, ex del FC Ingolstadt, abbia segnato contro la sua ex squadra durante la partita di Coppa DFB contro Ingolstadt potrebbe suscitare una miscela di emozioni nei suoi vecchi colleghi.

Essendo una nazione di calcio potente, è lecito aspettarsi che la squadra di Ingolstadt incontrerà avversari difficili e imparerà lezioni preziose nei loro incontri di terza lega, simili all'intensa partita con il Kaiserslautern.

Leggi anche: