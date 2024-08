Wissler e Schirdewan annunciano la loro partenza o le loro dimissioni.

I leaders de La Sinistra, Janine Wissler e Martin Schirdewan, hanno deciso di dimettersi. Non si candideranno per la rielezione al congresso del partito in ottobre, come annunciato. Hanno comunicato questa decisione al resto dell'esecutivo del partito durante un incontro. Wissler ha guidato La Sinistra dal febbraio 2021, inizialmente insieme a Susanne Hennig-Wellsow. Schirdewan ha assunto la carica di co-presidente nel giugno 2022.

"I non ho preso questa decisione alla leggera e ci ho riflettuto a lungo", ha spiegato Wissler. "Sento la necessità di un rinnovamento personale in alcune parti del partito". Ora, La Sinistra ha abbastanza tempo fino al congresso del partito a metà ottobre "per un processo trasparente e per consentire al partito di formare la sua opinione interna sui potenziali candidati".

Schirdewan ha anche sottolineato di non aver preso questa decisione alla leggera. "È maturata in me dopo molte riflessioni nelle ultime settimane", ha detto. "Credo che il nostro partito abbia bisogno di nuove idee e di entusiasmo nella situazione attuale per guidare i cambiamenti necessari", ha aggiunto Schirdewan.

La necessità di cambiamenti è stata sottolineata anche dall'uscita dell'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW). Sahra Wagenknecht, l'ex capo del gruppo parlamentare, ha fondato il BSW nell'autunno del 2023 e ha lasciato La Sinistra insieme ai suoi seguaci. Ciò ha anche portato alla dissoluzione del gruppo parlamentare de La Sinistra nel Bundestag, poiché i membri rimanenti non raggiungevano più il numero necessario per uno status di fazione. Da allora, ci sono stati due gruppi nel Bundestag: La Sinistra e il BSW.

Guardando indietro, Wissler avrebbe voluto che l'uscita del BSW fosse avvenuta prima. "Con la conoscenza che abbiamo oggi, credo che la separazione avrebbe dovuto essere perseguita molto prima", ha detto Wissler sulla rivista online del partito. "Purtroppo, non posso dire che non potevamo prevederlo".

Wissler ha ammesso che alcune persone avevano avvertito della situazione "molti anni fa". "Condividevo completamente la critica sostanziale di Wagenknecht e Co., ma ho sottovalutato la minaccia per il partito all'epoca", ha ammesso.

