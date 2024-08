- Wissing: un concetto generale per un'eventuale espansione dell'A5

Il Ministro federale dei Trasporti Volker Wissing ha annunciato un concetto completo per un eventuale ampliamento della A5 a dieci corsie all'intersezione di Francoforte. Dopo uno studio di fattibilità tecnica, un tale concetto seguirà, ha detto il politico del FDP in un'intervista all'agenzia di stampa tedesca a Magonza. "Abbiamo il compito di garantire che la Germania non si fermi."

"Dove ci sono congestionamenti, perdiamo efficienza", ha sottolineato il ministro. "Questo costa denaro all'economia nazionale e quindi dobbiamo garantire che i collo di bottiglia vengano eliminati." Dopo lo studio di fattibilità, ora verrà verificato quale sia la migliore soluzione per la regione. "Se il nostro paese vuole superare con successo le sfide del futuro, ha bisogno di moderne infrastrutture."

Lo studio di fattibilità è lungo diverse centinaia di pagine

Lo studio di fattibilità di diverse centinaia di pagine effettuato da una società di ingegneria sull'ampliamento del tratto tra l'intersezione di Francoforte e il bivio di Friedberg ha concluso che un ampliamento a dieci corsie è tecnicamente possibile. Ciò porterebbe anche a un buon flusso di traffico, ha annunciato l'azienda autostradale all'inizio di giugno. Gli ambientalisti vedono con critiche un'ulteriore espansione e anche la città di Francoforte si oppone a un'ampliamento.

Il ministro dell'Economia dell'Assia Kaweh Mansoori (SPD) aveva descritto lo studio di fattibilità in giugno come un passo verso ulteriori decisioni ponderate. Un ampliamento a dieci corsie non è predeterminato o stabilito dallo studio. Aveva informato Wissing che un tale ampliamento sarebbe stato possibile solo con l'incapsulamento, ovvero la circondatura dell'autostrada. Si può già dire oggi che un ampliamento sarebbe associato a miliardi di costi e complesse protezioni acustiche e quindi deve essere visto molto criticamente. Wissing ha ora detto alla dpa a Magonza che c'è un bisogno di azione sulla A5. "La previsione a lungo termine del volume di traffico parla un linguaggio chiaro."

Aggiornamento della previsione del traffico

"Oltre al flusso di traffico, devono essere presi in considerazione importanti aspetti aggiuntivi nel processo decisionale successivo", dice Wissing. Questi includono in particolare aspetti economici e impatti sulla natura, sull'uso del suolo, sulle sostanze inquinanti dell'aria e sulla protezione acustica. Un concetto completo per l'evaluazione e l'implementazione dell'ampliamento e un aggiornamento della previsione del traffico fino al 2040 sono importanti per una decisione sui prossimi passi.

Parallelamente a ciò, l'azienda federale autostradale sta portando avanti i piani, secondo il Ministero federale, per migliorare il flusso di traffico sulla A5. L'attenzione è sui nodi autostradali congestionati e sulle strutture per cui è prevista la costruzione di sostituzione a causa della bassa vita utile residua. La larghezza delle strutture verrà scelta in modo che un ampliamento dell'autostrada rimanga possibile.

