Wissing sostiene una strategia di restauro globale per le ferrovie.

Il Ministro dei Trasporti Volker Wissing ha sollecitato un ampio riordino delle Ferrovie Tedesche, promettendo una stretta vigilanza sui obiettivi della società di stato. "Sono necessari urgenti cambiamenti in entrambi i settori finanziario e organizzativo," ha dichiarato Wissing.

Ha incaricato le Ferrovie Tedesche di proporre una strategia di ristrutturazione per migliorare le prestazioni operative. La società ha formulato una tale strategia, che sarà presentata al consiglio di sorveglianza a breve. Il consiglio di sorveglianza quindi esaminerà e approverà questa strategia nella sua successiva riunione.

"Le Ferrovie Tedesche devono quindi proporre prontamente un piano per attuare questa strategia di ristrutturazione," ha detto Wissing. Si aspetta che la società ferroviaria esegua questa strategia "con scrupolosa cura e diligenza". Il rapporto intermedio della società ferroviaria ha esposto sostanziali opportunità di miglioramento. "Quasi tutti i settori aziendali significativi di DB AG sono in deficit, con DB Cargo e DB Long-Distance, che di solito genera profitti, particolarmente colpiti," ha detto Wissing.

È evidente che gli miglioramenti dell'infrastruttura da soli non guideranno la società ferroviaria verso la prosperità. "Pertanto, dobbiamo anche promuovere misure operative," ha sottolineato il ministro dei trasporti. Ha richiesto alla società ferroviaria di affrontare sette aree chiave e di proporre strategie per esse. I principali obiettivi sono migliorare la puntualità, semplificare le strutture di gestione e sviluppare una strategia per far fronte alle condizioni meteorologiche estreme.

Wissing Promuove l'Efficienza

Il ministero di Wissing ha sottolineato anche l'importanza di migliorare l'efficienza dei treni a lunga distanza, rivalutare gli investimenti oltre la renovation dell'infrastruttura, migliorare la affidabilità della pianificazione e l'efficienza dei processi in DB Infrago e ampliare la digitalizzazione delle operazioni. "Le Ferrovie Tedesche devono rapidamente tornare sulla strada della affidabilità," ha richiesto Wissing. "Ci aspettiamo che le Ferrovie Tedesche raggiungano prestazioni di leadership a livello globale in termini di puntualità a lungo termine."

Nel settore dell'amministrazione, si è verificato un squilibrio tra il personale concentrato sulle operazioni e quello che gestisce l'amministrazione. "Le Ferrovie Tedesche devono quindi aumentare la loro produttività e ridurre i costi generali," ha richiesto Wissing. Tuttavia, non si tratta di eliminare il personale operativo. Il governo federale vuole anche rivalutare gli investimenti oltre la renovation dell'infrastruttura, come l'acquisto dei treni. "Qui, deve essere data maggiore considerazione alla standardizzazione e all'efficienza dei costi". È necessaria anche una strategia di gestione del rischio per il cambiamento climatico.

Decisione su Schenker "Prontamente"

Vuole garantire che gli obiettivi siano raggiunti, ha affermato Wissing. "Se rileviamo deviazioni dalla strada prevista, voglio agire prontamente." È prevista un sistema di monitoraggio dettagliato, con le Ferrovie Tedesche che devono segnalare ogni area di azione ogni trimestre. "Verrò informato immediatamente se c'è una deviazione dall'obiettivo in un trimestre e mi occuperò personalmente del problema per garantire che torniamo rapidamente sulla strada del raggiungimento degli obiettivi," ha detto.

La filiale DB Schenker si aspetta una decisione rapida sulla vendita, secondo Wissing. "Mi aspetto che le decisioni vengano prese prontamente," ha detto il politico FDP. Non ha rivelato dettagli sul processo di vendita, come se avesse un'offerta preferita.

Fonti vicine alle trattative affermano che due offerenti rimangono per Schenker: la società danese di logistica DSV e gli investitori finanziari guidati da CVC. Entrambi sono segnalati aver presentato offerte finali di circa 14 miliardi di euro.

