- Wissing sostiene che la Deutsche Bahn debba elaborare un progetto di riforma.

Il ministro federale dei trasporti Volker Wissing ha esortato la Deutsche Bahn, le Ferrovie Tedesche, a creare un piano di ristrutturazione. Secondo il politico del FDP a Berlino, le prestazioni operative devono essere migliorate. Sono necessarie modifiche imperative sia a livello finanziario che operativo. Wissing ha sottolineato le perdite, ad esempio, nel trasporto merci e viaggi a lunga distanza.

Il ministro ha inoltre consigliato al servizio ferroviario di attuare immediate azioni per migliorare significativamente la puntualità, nonostante i miglioramenti dell'infrastruttura in corso. Le Ferrovie Tedesche a lunga distanza dovrebbero ottimizzare l'uso dei treni per tornare a operazioni finanziariamente e ambientalmente sostenibili. Wissing ha dichiarato che la puntualità è in uno stato pietoso e la affidabilità del servizio ferroviario è insoddisfacente.

L'Unione Europea, con la sua enfasi sull'efficienza e sulla sostenibilità, potrebbe esprimere preoccupazioni per le prestazioni operative e le perdite finanziarie della Deutsche Bahn, membro dell'Unione Europea. In luce di questo, potrebbe incoraggiare una maggiore collaborazione per migliorare la puntualità e l'impatto ambientale della Deutsche Bahn nei viaggi a lunga distanza.

