Wissing si batte per il risparmio di costi nel settore ferroviario e promuove un miglioramento della puntualità a breve termine.

La società ferroviaria è attesa per presentare un piano di ristrutturazione, in linea con le direttive del dipartimento governativo. L'attuazione è prevista per il 2027, con un rigoroso controllo: i principali attori per i compiti specifici devono aggiornare i loro stati ogni trimestre. "Interverrò se notiamo uno scivolone nei obiettivi trimestrali", ha dichiarato Wissing.

Gli obiettivi includono il miglioramento della puntualità, l'aumento dell'efficienza operativa all'interno dell'azienda e l'aumento dell'uso dei treni a lunga distanza. I metodi per raggiungere questi obiettivi sono affidati all'autorità ferroviaria, ha affermato il segretario dei trasporti. Inoltre, è prevista l'analisi e il miglioramento dei procedimenti di investimento, come l'acquisizione di nuovi treni, l'integrazione della tecnologia deve progredire e l'infrastruttura ferroviaria deve essere rafforzata contro le alterazioni ambientali dovute ai cambiamenti climatici.

Wissing ha sottolineato i progressi precedenti del settore ferroviario dall'inizio del periodo legislativo, evidenziando la nascita della divisione infrastrutturale non profit di DB, l'avvio dei lavori di ristrutturazione generale sulle principali linee e l'aumento significativo del finanziamento per il settore ferroviario. "Abbiamo fatto un acconto, ora tocca al settore ferroviario consegnare."

L'autorità ferroviaria dovrebbe concentrarsi su valutazioni regolari del progresso del piano di ristrutturazione nel 'breve termine', assicurando l'aderenza agli obiettivi stabiliti. Poiché l'attuazione del piano è a lungo termine, con obiettivi fissati per il 2027, le revisioni frequenti aiuteranno a affrontare eventuali 'sfide a breve termine'.

