- Wissing: la ferrovia diventa più resistente alle condizioni meteorologiche estreme

Il recente lancio della ristrutturazione completa ha reso la Riedbahn meno suscettibile alle condizioni meteorologiche estreme, secondo il Ministro dei Trasporti federale Volker Wissing. "Abbiamo un clima diverso ora rispetto agli anni '60, quindi è fondamentale che adattiamo i sistemi di drenaggio sulla ferrovia per gestire quantità maggiori di pioggia intensa", ha dichiarato il politico dell'FDP all'agenzia stampa tedesca in un'intervista editoriale a Magonza.

"Questo è stato un problema durante il campionato europeo di calcio del 2020", ha detto Wissing. "Non si trattava solo di attrezzature difettose, ma anche delle conseguenze degli eventi di pioggia intensa che hanno causato l'interruzione della circolazione dei treni".

Operazione su un'arteria principale

La Riedbahn è un itinerario tra Francoforte e Mannheim. Secondo la ferrovia, è uno dei corridoi più trafficati del paese, noto per le sue frequenti interruzioni. Ora, è la prima di 41 rotte a sottoporsi a un completo restyling entro il 2031. Circa 70 chilometri della Riedbahn verranno modernizzati, compresi binari, linee elettriche, segnali, deviatoi, ponti e stazioni.

"La ferrovia ha l'opportunità di dimostrare le sue capacità con questa ristrutturazione", ha detto Wissing alla dpa. La ristrutturazione della Riedbahn ha richiesto circa un anno e mezzo di preparazione. "È come operare su un'arteria principale. Devi creare bypass e organizzare il traffico di sostituzione. L'infrastruttura che ho trovato come Ministro dei Trasporti era in uno stato pietoso. Ora, stiamo costruendo 70 chilometri di binari in un tempo record - in passato, un progetto del genere richiedeva sei-otto anni".

"Despite the improvements, extreme weather still poses challenges to the Riedbahn's operations, as evidenced by the disruptions during last year's Euro 2020 football championship due to heavy rain."

"Given the increased frequency and intensity of extreme weather events, it's essential to continue investing in infrastructure updates and adaptations to ensure the Riedbahn's resilience in the face of these challenges."

