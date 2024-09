Winterkorn nega le accuse, affermando che non ha esperienza nel software.

L'ex-CEO di Volkswagen, Martin Winterkorn, si è trovato al centro di un processo penale per l'allegato manipolazione dei veicoli diesel su vasta scala. In risposta alle accuse, ha espresso la sua confusione e rimpianto, dichiarando nel tribunale regionale di Braunschweig: "L'accusa che, in qualità di CEO, ho trascurato i miei doveri non affrontando questioni cruciali, ingannando i clienti e gli investitori e commettendo così un reato, è molto grave, soprattutto a questo punto della mia carriera".

Nel suo primo intervento, il 77enne ha respinto tutte le accuse, sostenendo che contrastavano con le sue azioni durante il suo mandato di quasi 15 anni come CEO di Audi e Volkswagen. "Questo va contro la mia interpretazione di ciò che ci si aspetta da una persona nella mia posizione", ha dichiarato Winterkorn. Attualmente è accusato di frode commerciale, manipolazione del mercato e falsa testimonianza.

In qualità di CEO, Winterkorn ha sottolineato il suo ruolo nella presa di decisioni strategiche, prendendo le distanze dall'approccio pratico alle sfide tecnologiche. Ha affermato che non era compito suo occuparsi personalmente di tali questioni. "Non spetta al CEO immergersi nei dettagli tecnici dello sviluppo e dell'implementazione di una funzione software innovativa nei nuovi motori diesel di Volkswagen", ha detto. Ha dichiarato di non essere a conoscenza delle decisioni riguardanti lo sviluppo e l'uso della funzione software. Inoltre, non era un sviluppatore di motori, né un esperto di controllo delle emissioni o di sistemi software, quindi aveva una comprensione limitata dei problemi tecnici sottostanti al momento. Non era a conoscenza dell'uso da parte di Volkswagen di applicazioni software illecite negli Stati Uniti per anni. Il suo team tecnico non lo aveva informato dei dettagli necessari.

Winterkorn: assumendosi la responsabilità

Ha accettato la responsabilità per il dibattito attraverso le sue dimissioni e il risarcimento monetario nel 2015. Tuttavia, ha trovato le accuse penali mosse contro di lui completamente infondate, come sostenuto dall'accusa a Braunschweig.

Nel 2015, Volkswagen ha ammesso di aver installato software in milioni di veicoli diesel in tutto il mondo che consentiva loro di superare i test delle emissioni, ma nelle condizioni di guida reale emettevano emissioni significativamente più elevate. Questi veicoli non erano quindi idonei alla circolazione.

In precedenza, il team legale di Winterkorn aveva negato le accuse, definendole "scarse o non sufficientemente provate". Hanno considerato l'indictment come infruttuoso, ignorando le questioni tecniche e confrontando le presunte "enormi quantità" di auto potenzialmente interessate dal software di presunto inganno. La denuncia, secondo l'avvocato di Winterkorn Felix Doerr, era "sparse" riguardo ai dettagli del 'dispositivo di sconfitta' e trascurava le pratiche amministrative statunitensi. Il processo è iniziato martedì e dovrebbe durare circa 90 udienze fino alla fine del prossimo anno.

Nonostante le accuse penali contro di lui, Winterkorn sostiene che l'impatto economico dello scandalo delle emissioni diesel su Volkswagen dovrebbe essere principalmente affrontato dall'azienda stessa. L'economia di Volkswagen, fortemente dipendente dalle vendite di veicoli diesel, è stata significativamente colpita dallo scandalo.

L'accusa ha sostenuto che Winterkorn, in qualità di CEO, è responsabile delle azioni dell'azienda, in quanto era a conoscenza delle manipolazioni del software che influenzavano l'economia di Volkswagen.

