Winterkorn mostra un atteggiamento positivo, svela una dichiarazione

La crisi storica di Volkswagen riemerge con termini come motori diesel, funzione acustica e manipolazione del software. Nove anni dopo lo scandalo delle emissioni, Martin Winterkorn, ex CEO, ora affronta il processo come imputato. Il tribunale penale di Brunswick esaminerà il suo ruolo come leader di Volkswagen tra il 2007 e il 2015. È previsto che rilasci una dichiarazione il secondo giorno del processo.

"Sto tenendo duro oggi", ha condiviso Winterkorn prima che il processo iniziasse. Nonostante i segni visibili di più interventi chirurgici, l'ex manager più ricco del paese ha dimostrato coraggio, sia esteriormente che all'interno dell'aula di tribunale. Il suo avvocato, Felix Dorr, ha annunciato la posizione di Winterkorn, dichiarando: "Il nostro cliente respinge fermamente le accuse contro di lui". Dorr ha espresso fiducia nell'assoluzione del loro cliente con un esito favorevole. La difesa esonera Winterkorn, sostenendo che non ha ingannato né arrecato danni.

Accuse di frode, manipolazione del mercato, falsa testimonianza

Lo scandalo "Dieselgate", che coinvolge la manipolazione delle emissioni in milioni di veicoli Volkswagen, è emerso nel settembre 2015. Le autorità ambientali statunitensi e i ricercatori hanno scoperto il software truccato, utilizzato come funzione acustica o logica di commutazione. Questo scandalo ha costato a Volkswagen oltre 32 miliardi di euro solo in costi legali. Winterkorn si è dimesso poco dopo le rivelazioni, ma ha mantenuto la sua innocenza in merito.

In questo processo, Winterkorn è accusato di frode commerciale, manipolazione del mercato e falsa testimonianza. L'accusa lo accusa di aver ingannato gli acquirenti di veicoli sulle vere caratteristiche delle auto, mentre intenzionalmente omitteva di informare il mercato dei capitali sui rischi potenziali di pesanti multe durante i giorni critici di settembre 2015. Nel 2017, avrebbe fornito una testimonianza fuorviante davanti al comitato investigativo parlamentare tedesco. La presunzione d'innocenza rimane valida.

Secondo l'accusa di Brunswick, Winterkorn era a conoscenza della manipolazione delle emissioni molto prima di quanto avesse inizialmente dichiarato. Con la prima incriminazione, si è sostenuto che Winterkorn fosse stato informato dell'uso di software illeciti negli Stati Uniti già a maggio 2014. La lettura delle prime accuse di frode da sole ha richiesto quasi un'ora e mezza.

Varie sentenze, multe e accordi hanno portato alla controversia di Dieselgate a Volkswagen. Tuttavia, lo sfondo e la sequenza degli eventi dell'affare Dieselgate restano oscuri fino ad oggi. Un importante processo per frode che coinvolgeva quattro altri ex manager e ingegneri di VW si è concluso senza fornire nuove importanti informazioni dopo tre anni di procedimenti nel 2018.

Inizialmente, Winterkorn avrebbe dovuto affrontare il processo nel 2021, ma il suo caso è stato separato per motivi di salute. Il tribunale regionale ha ora programmato 89 date processuali, che si protrarranno fino al settembre 2025. Nel caso in cui venisse pronunciato un verdetto contro Winterkorn entro questo termine, sarebbe quasi esattamente dieci anni dal momento in cui la questione del diesel è venuta alla luce. La complessità dei procedimenti solleva domande su quali prove verranno presentate.

L'accusa sostiene che Winterkorn abbia ingannato gli acquirenti di veicoli e negligentemente omesso informazioni sui potenziali rischi di multe dal mercato dei capitali durante lo scandalo Dieselgate nel settembre 2015. La Commissione, in qualità di organo di governo di Volkswagen, è attesa a esaminare attentamente il ruolo di Winterkorn in questi eventi durante il processo.

