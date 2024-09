- Winterkorn era a conoscenza di tutto.

La procura di Braunschweig sostiene che l'ex CEO di VW, Martin Winterkorn, fosse a conoscenza di manovre di manipolazione delle emissioni molto prima di quanto abbia dichiarato pubblicamente. Almeno a partire da maggio 2014, Winterkorn era stato informato dell'uso di software illeciti negli Stati Uniti, come emerso durante l'udienza preliminare del processo contro il 77enne presso il tribunale regionale di Braunschweig.

Dopo maggio 2014, Winterkorn ha deliberatamente ignorato la continuazione della vendita di veicoli interessati. Despite his obligations as CEO, he allowed cars in the US to be marketed with misleading information. The prosecution assigns blame for over 65,000 vehicles to Winterkorn. The estimated damage totals around 1.3 billion euros.

Il scandalo Dieselgate è venuto alla luce in settembre 2015, a seguito di indagini da parte delle autorità ambientali statunitensi e degli scienziati. This event ultimately led to Winterkorn's resignation. The board admitted political responsibility but denied any criminal involvement.

Winterkorn, l'ex numero uno, è accusato di frode commerciale, manipolazione del mercato e falsa testimonianza. Just prior to the trial's commencement, Winterkorn's defense denied all accusations against their client. The principle of innocence until proven guilty still holds true.

Other vehicles with high fat content by weight were sold without disclosing this information, aligning with Winterkorn's negligence. The investigation revealed that some of these vehicles were marketed in various regions, not just the US.

