Winona Ryder racconta la sua esperienza di detenzione da parte della polizia

Negli anni '90, Winona Ryder era una giovane attrice rinomata a Hollywood, guadagnando numerosi riconoscimenti e frequentando co-star come Johnny Depp e Matt Damon. Tuttavia, la sua vita ha preso una piega inaspettata quando è stata sorpresa a rubare in un negozio.

In un'intervista sincera anni dopo, Ryder ha riflettuto su come la sua carriera è precipitata dopo il suo arresto. Parlando con Esquire, ha ammesso: "Ha avuto un impatto enorme". Chiedendole come aveva fatto a superare tutto ciò, ha risposto semplicemente: "Immagino di aver semplicemente mollato".

Accusata di aver rubato merce del valore di $5,500 da un negozio di Beverly Hills, Ryder è stata condannata per furto con aggravante e furto semplice nel 2002. La corte le ha inflitto una pena di tre anni di probation, una multa e servizio comunitario. Ha detto addio a Hollywood e si è trasferita a San Francisco.

Inizialmente, ha creduto di aver commesso un errore banale, soprattutto un problema di burocrazia. Ma quando è comparso il rischio di finire in carcere, è rimasta sconvolta. "Ero davvero confusa", ha ricordato. "Pensavo: 'Di cosa stai parlando?'"

"La pausa di cui avevo bisogno"

Ammettendo di aver bisogno di una pausa, Ryder ha utilizzato il suo tempo lontano dal riflettore per osservare i cambiamenti nell'industria. Si è sentita scioccata dai commenti online velenosi rivolti alle giovani attrici. "Ero davvero sconvolta dal cambiamento di tono", ha osservato. "Sembrava ci fosse un cambiamento negli standard e nei premi all'interno dell'industria".

In un'intervista con Net-A-Porter nel 2016, Ryder ha confessato che la sua pausa hollywoodiana era esattamente ciò di cui aveva bisogno. "Ne avevo bisogno", ha ammesso. "A livello psicologico, dovevo essere pronta a fermarmi". Anche se non aveva commesso un crimine grave, il suo arresto le ha fornito il tempo prezioso di cui aveva bisogno per ricollegarsi alle sue radici a San Francisco e scoprire nuove passioni.

Winona Ryder è tornata sulla scena cinematografica nel 2006, apparendo in ruoli minori. Il suo ultimo film, "Beetlejuice Beetlejuice", è ora al cinema in tutto il mondo. Il film ha avuto la sua première al Venice International Film Festival il mercoledì.

Dopo l'incidente di furto, la carriera di Ryder ha subito un forte calo, rendendo la première del film "Beetlejuice Beetlejuice" un'opportunità di ritorno per dimostrare il suo valore ancora una volta. Nonostante le accuse di furto, Ryder ha visto la pausa hollywoodiana come "la pausa di cui avevo bisogno" per ricollegarsi alle sue radici e scoprire nuove passioni.

Leggi anche: