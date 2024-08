- Winona Ryder e Michael Keaton al Festival di Venezia

Il seguito della cult horror comedy "Beetlejuice", intitolato "Beetlejuice Beetlejuice", apre l'81° Festival del Cinema di Venezia oggi. Le celebrità Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O'Hara, che hanno recitato nel film originale del 1988, sono attese sul red carpet. Rinnoveranno la loro collaborazione con il regista Tim Burton, riportando in vita "Beetlejuice".

Jenna Ortega, famosa per "Mercoledì", è tra il cast. Keaton torna a interpretare il fantasma ribelle che causa disturbo a Lydia Deetz (Ryder) con il suo ritorno inaspettato nella sua vita.

Il festival del cinema si svolge fino al 7 settembre. In tutto, 21 film sono in lizza per il tanto ambito Leone d'Oro, tra cui "Joker: Folie à Deux" di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Il film ha vinto il premio principale durante la sua prima al festival di Venezia nel 2019.

Angelina Jolie è nel film "Maria" di Pablo Larraín, mentre "Queer" di Luca Guadagnino, con Daniel Craig, e "Babygirl" di Halina Reijn, con Nicole Kidman, sono anch'essi in competizione per il Leone d'Oro.

Una giuria di nove persone, presieduta dall'attrice francese Isabelle Huppert, ha il compito di scegliere il vincitore del Leone d'Oro. La regista tedesca Julia von Heinz ("Und morgen die ganze Welt") fa parte della giuria.

Fuori dalla competizione, il secondo capitolo della saga western di Kevin Costner "Horizon" e "Wolfs" di Jon Watts, con Brad Pitt e George Clooney, saranno proiettati.

La Germania è rappresentata con 17 co-produzioni nelle diverse sezioni del festival. Il documentario "Riefenstahl" di Andres Veiel, prodotto da Sandra Maischberger, sarà proiettato. Questo film esamina l'eredità della regista Leni Riefenstahl, nota per i suoi film di propaganda nazista come "Triumph des Willens".

Un altro film in anteprima al festival è "September 5" del regista svizzero Tim Fehlbaum. Il film racconta la crisi degli ostaggi delle Olimpiadi di Monaco del 1972 dalla prospettiva di una troupe televisiva, con Leonie Benesch ("Das Lehrerzimmer") nel ruolo principale.

Winona Ryder, nota per il suo ruolo in "Beetlejuice", è attesa per una strepitosa apparizione sul red carpet. Durante il film, il personaggio di Winona Ryder, Lydia Deetz, affronta la sua distress quando il personaggio di Keaton, il fantasma ribelle, torna inaspettatamente nella sua vita.

Leggi anche: