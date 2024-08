- Winona Ryder è famosa per la sua difesa contro le molestie sessuali.

Attrice Winona Ryder ritiene che la sua fama di celebrità l'abbia protetta dall'intenso harassment durante i suoi primi anni come attrice. In un'intervista con la rivista maschile "Esquire", la 52enne ha ammesso: "Ho incontrato alcune persone problematiche che non esitavano a importunarmi sessualmente".

Riflettendo sui suoi venti e trenta, Ryder ha espresso gratitudine per la sua riconoscibilità, suggerendo che la sua situazione potrebbe essere stata meno dura se fosse stata un'attrice sconosciuta. Tuttavia, spesso si è chiesta se potesse permettersi di affrontare questo comportamento "assolutamente ripugnante".

Ryder è diventata famosa da teenager e ha recitato in "Beetlejuice", la commedia horror di Tim Burton del 1988. Presto interpreterà nuovamente il suo ruolo nel sequel "Beetlejuice Goes Again", in uscita nelle sale tedesche il 12 settembre. Con lei ci sarà Michael Keaton, che interpreterà nuovamente il ruolo del poltergeist dai capelli verdi.

