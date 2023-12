Wimbledon vuole insegnare al suo pubblico il tennis. Fortunatamente, c'è un'app per questo.

Non si tratta di un'offesa: non tutti possono essere professionisti in poltrona.

"Qualche anno fa abbiamo condotto una ricerca che ci ha dimostrato che la maggior parte delle persone che si avvicinano a Wimbledon in realtà non sono appassionati di tennis tutto l'anno", afferma Alexandra Willis, direttore del marketing e della comunicazione dell'All England Club, che ospita il torneo.

"Quello che abbiamo sentito aneddoticamente è stato: 'Ho sentito parlare di alcuni giocatori di punta, ma in realtà non ne ho sentito parlare di molti altri' e 'tutto questo mi sembra un po' confuso e sconcertante'", aggiunge.

È comprensibile. Il tennis sta vivendo un'epoca in cui il gioco maschile e, in parte, quello femminile sono stati definiti da una piccola quota di giocatori dominanti con una longevità di carriera sorprendente.

Per colmare questo vuoto di conoscenze, l'All England Club ha collaborato con IBM per utilizzare l'intelligenza artificiale (AI) e i big data per aumentare il coinvolgimento dei tifosi e cercare di prevedere i vincitori di ogni partita.

Pensate a Moneyball, solo rivolto ai tifosi.

Nell'ambito della funzione "Match Insights with Watson" sull'app di Wimbledon e su Wimbeldon.com, è stata assegnata a ogni giocatore una classifica "IBM Power Index" in continua evoluzione, per gentile concessione di IBM Watson, l'intelligenza artificiale dell'azienda per le imprese.

La classifica viene generata analizzando lo stato di forma, le prestazioni e lo slancio degli atleti, spiega Kevin Farrar, responsabile delle partnership sportive di IBM UK & Ireland. "Poiché viene aggiornata quotidianamente... si possono vedere i giocatori da tenere d'occhio e si possono iniziare a identificare potenziali allarmi di sconvolgimento: tutto ciò è interessante per i fan", spiega.

L'idea è quella di aiutare i tifosi meno esperti a trovare i giocatori da seguire, "sviluppando il proprio fandom", dice Willis. Gli utenti possono scegliere di seguire i giocatori e vengono serviti highlights personalizzati man mano che il torneo avanza.

Il pezzo forte di Watson è l'utilizzo dei dati per prevedere il vincitore di ogni partita. Visualizzata come una semplice percentuale di probabilità, l'intelligenza artificiale effettua la scelta attingendo a milioni di dati registrati prima e durante il torneo. I fattori includono i risultati precedenti tra gli atleti, lo stato di forma attuale e dettagli più granulari come la percentuale di vittorie sulla prima di servizio, la frequenza degli ace e la percentuale di punti vinti con la prima di servizio.

Farrar spiega che i dati dei tornei vengono compilati da un team di "ottimi tennisti" - di solito a livello di contea o superiore - che assiste a ogni partita a Wimbledon, con tre statistici sui campi da gioco e uno sui campi esterni. Viene utilizzato anche il sistema Hawk-Eye per il monitoraggio delle palline e dei giocatori.

Tuttavia, non tutti i dati inseriti nel predittore si basano su dati statistici concreti. È interessante notare che si tiene conto anche del sentimento positivo o negativo dei media, analizzando migliaia di articoli di notizie sui giocatori.

Uno degli indicatori di "chi è interessante?" è "chi è entusiasta dei media?"", spiega Willis. "Molti membri dei media, in particolare in uno sport come il tennis, dove sono a contatto con i giocatori di settimana in settimana, hanno la percezione e la comprensione del livello di gioco delle persone, una sorta di fattori morbidi che non necessariamente appaiono in (punti di dati strutturati)".

Farrar ha riferito che Watson ha previsto i risultati con "quasi il 100% di accuratezza" nel primo giorno del torneo, ma il terzo giorno ha fornito il primo grande sconvolgimento quando la testa di serie numero 2 femminile e favorita al 66% è stata battuta dalla non testa di serie Jule Niemeier in set diretti.

Nonostante l'impiego di una delle IA più famose al mondo, Willis ribadisce che "non si tratta di una scienza esatta".

E anche se Watson dovesse perdere, sarebbe comunque una vittoria per tutti, insiste Farrar. "È un argomento interessante, che coinvolge i fan, che è l'obiettivo principale".

"Gli appassionati di sport amano i dibattiti. Quindi stiamo dando loro qualcosa su cui discutere".

test Covid-19 positivo lo ha costretto a ritirarsi prima del suo match di apertura.



Miglior risultato: Secondo classificato, 2021



Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com