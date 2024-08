- Williams sceglie Colapinto invece di un ritorno di Schumacher

Mick Schumacher's sogni di tornare al volante di un sedile costante in Formula 1 a breve termine hanno subito un colpo. La storica squadra di corse britannica, Williams, ha optato per l'argentino di Formula 2, Franco Colapinto, per sostituire il sfortunato pilota statunitense, Logan Sargeant, per il resto della stagione.

Schumacher era anche in lizza per il posto. Il figlio del leggendario sette volte campione del mondo, Michael Schumacher, non è riuscito a garantire un sedile fisso dopo due anni come pilota regolare a Haas e alla fine del 2022 è stato sostituito da Nico Hülkenberg. Da allora, il 25enne ha prestato servizio come pilota di riserva Mercedes e ha partecipato alle attività di endurance di Alpine.

Schumacher (25) ha subito un intoppo a Zandvoort quando la squadra francese di Alpine ha scelto l'australiano Jack Doohan invece di lui come secondo pilota regolare affianco a Pierre Gasly a partire dal 2025. L'unica vera opportunità per Schumacher di ottenere un sedile fisso per la stagione successiva si trova ora alla Alfa Romeo Sauber, che diventerà una squadra ufficiale Audi a partire dal 2026.

Vettel Avrebbe Scelto Schumacher

Nonostante il sostegno del quattro volte campione del mondo di Formula 1, Sebastian Vettel, non è stato d'aiuto. "Se fosse per me, opterei per Mick. Ammetto di essere un po' di parte perché è mio amico, ma credo che sia il miglior candidato", ha detto Vettel a "Bild". "Mick ha trascorso due anni come pilota di Formula 1, ha acquisito una vasta comprensione tecnica attraverso il suo ruolo attuale, è familiare con il motore Mercedes e ha fatto notevoli progressi come persona dal suo addio a Haas".

Colapinto, il primo pilota argentino di Formula 1 in 23 anni, correrà con il numero 43. Sargeant era destinato a lasciare Williams, che dipende dai motori Mercedes, alla fine di questa stagione per fare spazio a Carlos Sainz dalla Ferrari. Il pilota di Fort Lauderdale è stato in grado di segnare solo un punto nei suoi quasi due anni con la squadra inglese.

