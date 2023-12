Will Smith si dimette dall'Academy

"Mi dimetto dall'appartenenza all'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e accetterò qualsiasi altra conseguenza che il Consiglio riterrà appropriata", ha dichiarato Smith in una dichiarazione condivisa con la CNN dal suo addetto stampa.

La dichiarazione di Smith conclude: "Il cambiamento richiede tempo e io mi impegno a lavorare per garantire che non permetterò mai più che la violenza prenda il sopravvento sulla ragione".

Dopo l'imbarazzante episodio avvenuto agli Oscar di domenica sera, mercoledì l'Academy ha annunciato di aver "avviato un procedimento disciplinare" contro Smith.

David Rubin, presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha dichiarato venerdì in un comunicato che l'organizzazione ha ricevuto e accettato le "dimissioni immediate" di Smith.

"Continueremo a portare avanti il procedimento disciplinare contro il signor Smith per le violazioni degli standard di condotta dell'Academy, prima della prossima riunione del consiglio di amministrazione prevista per il 18 aprile", ha aggiunto Rubin.

Le azioni disciplinari dell'Accademia comprendono la sospensione o l'espulsione, oltre ad "altre sanzioni consentite dal regolamento e dagli standard di condotta", ha dichiarato l'organizzazione.

Smith ha invece volontariamente lasciato l'acclamata organizzazione di star del cinema, registi e produttori. Dimettendosi, Smith non potrà più votare i film e gli spettacoli nominati agli Oscar ogni anno. Il suo lavoro, tuttavia, potrà ancora essere preso in considerazione per le future candidature agli Oscar.

La sua dichiarazione recitava per intero:

"Ho risposto direttamente all'avviso di udienza disciplinare dell'Academy e accetterò pienamente tutte le conseguenze della mia condotta. Le mie azioni alla consegna dei 94° Academy Awards sono state scioccanti, dolorose e imperdonabili. L'elenco di coloro che ho ferito è lungo e comprende Chris, la sua famiglia, molti dei miei cari amici e persone care, tutti i presenti e il pubblico globale a casa. Ho tradito la fiducia dell'Academy. Ho privato altri candidati e vincitori dell'opportunità di celebrare ed essere celebrati per il loro straordinario lavoro. Ho il cuore spezzato. Voglio riportare l'attenzione su coloro che meritano attenzione per i loro risultati e consentire all'Academy di tornare all'incredibile lavoro che svolge a sostegno della creatività e dell'arte cinematografica. Pertanto, mi dimetto da membro dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e accetterò qualsiasi altra conseguenza che il Consiglio riterrà opportuna. Il cambiamento richiede tempo e mi impegno a lavorare per garantire che non permetterò mai più che la violenza prenda il sopravvento sulla ragione".

La dichiarazione di venerdì è di gran lunga la più contrita di Smith sulla questione.

Inizialmente si era scusato con l'Academy durante il suo discorso televisivo di accettazione del premio come miglior attore, circa quaranta minuti dopo lo schiaffo. Ma in quel discorso non si è scusato con Rock.

Smith si è scusato pubblicamente con Rock il giorno successivo attraverso i social media.

Ma venerdì è stato molto più critico con se stesso, definendo le sue azioni "scioccanti, dolorose e imperdonabili".

Chloe Melas della CNN ha contribuito a questa storia.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com