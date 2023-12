Will Smith fa la sua prima apparizione a una premiazione dopo gli Oscar del 2022

Smith ha accettato il Beacon Award agli African American Film Critics Association Awards mercoledì scorso insieme al regista di "Emancipation" Antoine Fuqua.

Dopo aver parlato Fuqua, ringraziando il cast e la troupe, ha passato il microfono a Smith.

Emancipation" è stato il film più difficile di tutta la mia carriera", ha detto Smith. "È davvero difficile trasportare una mente moderna in quel periodo. È difficile immaginare quel livello di disumanità".

Smith interpreta un uomo ridotto in schiavitù di nome Peter nel film AppleTV+, e ha descritto le riprese di una scena in cui un altro attore gli ha sputato addosso durante una ripresa.

"Era il secondo giorno di riprese e c'erano 110 gradi", ha raccontato. "Ero in una scena con uno degli attori bianchi, avevamo le nostre battute e l'attore ha deciso di fare un ad-libry. Quindi, abbiamo fatto la scena. Io ho fatto la mia battuta. Lui ha fatto la sua battuta. E poi ha fatto un ad-libbed e mi ha sputato in mezzo al petto. Se avessi avuto le perle, le avrei sicuramente strette. Volevo dire 'Antoineeeeee', ma mi sono fermata e ho capito che Peter non avrebbe potuto chiamare il regista".

Smith ha continuato a descrivere la scena.

"Facciamo due riprese. Io faccio la mia battuta. Lui fa la sua battuta e mi sputa di nuovo in mezzo al petto. Mi sono trattenuto in quel momento e c'era una parte di me - mi viene da piangere in questo momento - che era grata di aver capito davvero", ha detto Smith. E poi, in lontananza, sento una voce e Antoine dice: "Ehi, facciamo una ripresa senza lo sputo". E in quel momento ho capito che Dio era reale".

Smith non ha partecipato ai NAACP Image Awards lo scorso fine settimana, dove ha vinto il premio come miglior attore per la sua interpretazione nel film, ma ha espresso la sua gratitudine sui social media per il riconoscimento.

Fonte: edition.cnn.com