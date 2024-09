- Wiesmoor presenta il suo ultimo Monarca Floreale

Alla celebrazione del Bloom a Wiesmoor, in Frisia orientale, Meike Deharde è stata incoronata regina del Bloom dal pubblico. Questa 24enne di Wiesmoor ha ricevuto il suo titolo sul palcoscenico all'aperto del piccolo paese nel distretto di Aurich. Joey Melina Folkerts, 20 anni, e Antje Kopietz, 21, entrambe di Großefehn nel distretto di Aurich, sono state scelte come principesse. Il trio ora forma la nuova corte reale del Bloom di Wiesmoor, senza altri candidati ammessi.

La regina del Bloom rappresenta la città dei fiori di Wiesmoor in eventi in tutta la nazione. L'elezione della corte reale è stata aperta a uomini e individui diversi insieme alle donne dall'anno scorso.

Dopo la incoronazione, tenutasi sotto il sole, c'è stata una parata con carrozzoni a tema decorati che hanno attraversato la città. La corte reale ha viaggiato sull'ultimo carrozzone, interagendo con i spettatori. Il tema del 72° Festival del Bloom era il circo.

Il Festival del Bloom a Wiesmoor è uno dei più grandi del Nord della Germania, secondo gli organizzatori. Per questa città, che ospita numerosi imprese orticole, è un evento importante, organizzato da numerosi volontari.

I dettagli del Festival del Bloom

Le donne di diversi backgrounds sono state incoraggiate a candidarsi per l'elezione della corte reale, proprio come Meike Deharde e le principesse Joey Melina Folkerts e Antje Kopietz. La nuova regina del Bloom e le sue principesse mostreranno la ricca cultura e tradizioni orticole di Wiesmoor in vari eventi in tutta la nazione.

