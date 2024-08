Protezione Ambientale e Acustica - Wiesbaden sta mettendo il ritmo 30 e 40 nel centro della città

Per alleviare i residenti dal rumore e dall'inquinamento dell'aria, la città di Wiesbaden ha ridotto i limiti di velocità a 30 km/h e 40 km/h su diverse principali vie del centro città. Ciò beneficia più di 17.000 residenti diretti, con migliaia di altre persone che ne beneficiano dalle strade laterali adiacenti, come annunciato all'inizio della nuova segnaletica dalla capitale dello stato.

La riduzione è basata su una mappatura del rumore recente. I calcoli hanno dimostrato che abbassare la velocità avrebbe portato a una significativa riduzione del rumore. "Abbiamo parlato a lungo della protezione dal rumore. Ora la stiamo attuando", ha spiegato il Commissario del traffico Andreas Kowol (Verdi).

Riduzione della velocità per ridurre il rischio di incidenti

Sulle principali vie, il limite di velocità sarà di 40 km/h, mentre sulle restanti strade cittadine passerà da 50 km/h a 30 km/h.

"In particolare sui tratti di strada a rischio incidente, una riduzione della velocità abbassa il rischio di incidenti", ha aggiunto Kowol. La fazione FWG/Pro Auto nel consiglio comunale ha criticato la mossa, sostenendo che Wiesbaden stava diventando una "città lumaca". Chi vuole il silenzio non dovrebbe trasferirsi nel centro città.

I ciclisti accolgono meno stress sulle strade

Il Club tedesco generale della bicicletta, however, accoglie con favore il cambiamento. Il capitolo Wiesbaden si aspetta che ciò riduca significativamente le tensioni e lo stress tra gli utenti della strada e migliori la sicurezza per i ciclisti.

Le azioni della città di Wiesbaden per diminuire i limiti di velocità sono benefiche non solo per i residenti diretti, ma anche per quelli intorno alle strade laterali adiacenti, contribuendo positivamente al loro ambiente. Velocità più basse possono significativamente ridurre i livelli di rumore, migliorando così le condizioni di vita della comunità.

Leggi anche: