- Wiesbaden ha superato il sfortunato Cottbus nella partita

Energie Cottbus non riesce a segnare punti in trasferta nella 3ª Liga. Nella partita di domenica, ha subito una sconfitta per 1:2 (0:1) contro il SV Wehen Wiesbaden, nonostante una buona prestazione per gran parte della partita. Dennis Slamar (autogol al 42') e Fatih Kaya (77') hanno sigillato la vittoria per i padroni di casa. Tolcay Cigerci è riuscito a pareggiare temporaneamente i conti al (64'). "Wehen era in forma, mentre noi no", ha dichiarato insoddisfatto l'allenatore di Cottbus Claus-Dieter Wollitz, commentando le loro occasioni sprecate.

L'allenatore Wollitz ha schierato la stessa formazione che aveva portato alla vittoria interna per 2:1 contro l'Alemannia Aachen. L'Energie ha iniziato forte, ma le occasioni sono state sprecate a causa del tiro di Timmy Thiele e del ribaltamento di Tolcay Cigerci (12') e del tentativo di Phil Halbauer (34'). Hanno anche mostrato alcune debolezze difensive, con errori di Halbauer (27') e Cigerci (37') che si sono rivelati pericolosi. Il portiere Elias Bethke non ha potuto nulla quando Slamar ha segnato un autogol (42').

La ripresa è iniziata male: il sostituto Maximilian Pronichev è stato dichiarato fuorigioco quando ha pensato di aver segnato il pareggio (46'). Yannik Moker (50') e Filip Kusic (63') hanno entrambi sprecato buone occasioni. C'è stata grande eccitazione quando Cigerci ha finalmente pareggiato (64') su calcio d'angolo.

Si è scatenata la controversia quando la squadra di casa ha segnato il gol vittoria, con Slamar che non si trovava nemmeno vicino a Kaya. Ci sono state accese discussioni dopo una zuffa intensa proprio davanti alla panchina di Cottbus, che ha portato all'espulsione dell'allenatore Wollitz e del portiere di riserva Alexander Sebald per aver contestato con veemenza un fallo su Lucas Copado.

