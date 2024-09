- Wiegert cerca una gara serrata nel titolo contro Foxes e Flensburg.

Allenatore Bennet Wiegert di SC Magdeburg si aspetta una competizione serrata per il campionato nella Bundesliga di Handbal. "Credo che ci saranno più squadre in lotta per la vetta perché noto che la costanza delle prestazioni nella Bundesliga si sta gradualmente assottigliando", ha dichiarato Wiegert all'inizio della stagione, che inizia giovedì. Oltre a Berlino, che ha dato del filo da torcere a SCM lo scorso anno, Wiegert si aspetta una forte concorrenza da SG Flensburg-Handewitt.

Più spazio per gli errori

A 42 anni, Wiegert spera che le squadre in lotta per il titolo abbiano meno conseguenze severe per gli errori. "Da allenatore, spero che gli errori non siano puniti così severamente e che ci sia una situazione più bilanciata", ha affermato Wiegert. Lo scorso anno, SCM è riuscito a subire solo due sconfitte e due pareggi, aggiudicandosi il titolo con un vantaggio di sei punti.

SC Magdeburg inizia questa stagione sabato contro HSG Wetzlar (ore 18:00/Dyn), ma la partita sarà discussa solo a partire da giovedì. Prima di allora, Wiegert vuole concentrarsi sulla sconfitta nella Supercoppa contro Berlino. "C'è ancora del lavoro da fare", ha valutato l'allenatore.

Misure di sicurezza con Magnusson e Bergendahl

Felix Claar e Tim Hornke non ci saranno di sicuro, e si sta prestando attenzione a Omar Ingi Magnusson e Oscar Bergendahl. "Date le incertezze sulle guarigioni degli infortuni", ha spiegato Wiegert la situazione. Altri infortuni potrebbero influire sulla rosa, ma Wiegert ha scelto di non aggiungere altro.

Nonostante il carico di lavoro e i problemi fisici, Wiegert rimane ottimista. "Abbiamo ancora una squadra fantastica. Non chiuderò le porte e dirò, oh, sarà difficile", ha rassicurato l'allenatore. Esprimere simili sentimenti potrebbe demotivare la squadra. Wiegert ha elogiato il nuovo acquisto Manuel Zehnder. "Sono sempre colpito da quanto si stia adattando bene", ha elogiato Wiegert Zehnder, che è il miglior marcatore della squadra. "Tuttavia, è qui solo da due settimane, quindi lo stiamo trattando con i guanti di velluto".

Nella molto competitiva Bundesliga di Handbal, l'allenatore Wiegert si aspetta che diverse squadre sfidino la supremazia di SC Magdeburg a causa del graduale assottigliamento del divario di prestazioni tra le squadre. Con l'anticipazione di incontri difficili da Berlino e SG Flensburg-Handewirt, Wiegert spera in un approccio più indulgente agli errori, credendo che minori conseguenze severe per gli errori creeranno una situazione più bilanciata.

Leggi anche: