Whoopi Goldberg dice di non aver indossato un costume da cicciona per "Till", correggendo un recensore

In una recensione mista, un giornalista del Daily Beast menziona la Goldberg solo una volta, scrivendo che la Goldberg "indossava un vestito grasso che distraeva" per il suo ruolo di nonna di Emmett Till. La recensione è stata successivamente modificata per omettere quella riga e presenta una nota dell'editore.

"Non mi interessa come vi siete sentiti riguardo al film, ma dovreste sapere che quello non era un vestito di grasso", ha detto Goldberg nella puntata di lunedì di "The View". "Ero io. Erano steroidi".

La Goldberg si riferiva ai problemi di salute che ha avuto l'anno scorso con la sciatica, un tipo di dolore ai nervi, per il quale è stata ricoverata in ospedale e ha iniziato a usare un deambulatore. A "The View" ha detto che all'epoca stava assumendo steroidi, che possono essere usati per trattare i sintomi della sciatica.

"Va bene non essere un fan del film, ma è meglio lasciare fuori gli sguardi della gente", ha detto la Goldberg.

Tuttavia, non è raro che un'attrice famosa e premiata in un film prestigioso indossi un costume di grasso. Molte star hanno indossato un costume grasso, a volte in modo degradante. Da Gwyneth Paltrow nel ruolo di una donna obesa in "Shallow Hal" del 2001 a Sarah Paulson nel ruolo di Linda Tripp in "American Crime Story: Impeachment", gli attori che indossano i vestiti grassi spesso non sono grassi. Anche gli uomini hanno indossato tute grasse, soprattutto in ruoli comici, come John Travolta in "Hairspray", Ryan Reynolds in "Just Friends" e Eddie Murphy in "Norbit".

Solo quest'anno si è assistito a un'impennata di attori famosi che indossano tute grasse: Renée Zellweger in "The Thing About Pam" e Tom Hanks in "Elvis" sono due esempi di vincitori di Oscar che hanno indossato tute grasse per i loro ruoli. Emma Thompson ne indossa uno nell'adattamento musicale di "Matilda", in uscita quest'anno, e nel film della stagione dei premi "The Whale", Brendan Fraser interpreta un uomo obeso alla fine della sua vita sotto diversi chili di protesi.

Gli spettatori spesso criticano questa pratica, in particolare quando un regista sceglie di non ingaggiare un attore la cui corporatura corrisponde già a quella del personaggio. In una recente intervista al New York Times, il professore in pensione e ricercatore sui media J. Kevin Thompson ha dichiarato che l'uso di tute grasse nei media - in particolare quando i personaggi interpretati da attori in tute grasse vengono presi in giro o ritratti sotto una luce poco lusinghiera - può essere psicologicamente dannoso per gli spettatori e che le donne subiscono in modo sproporzionato la maggior parte di questo danno.

Questi ruoli erano spesso associati all'"umorismo", il che, ovviamente, potrebbe non essere così divertente se si fosse il bersaglio della battuta", ha dichiarato Thompson al Times.

Da parte sua, "Till" apparentemente non presenta attori in abiti grassi. Il film, che si concentra sull'attivismo di Mamie Till e sul suo contributo al movimento per i diritti civili dopo l'omicidio del figlio Emmett, uscirà il 14 ottobre.

Fonte: edition.cnn.com