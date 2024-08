Whitney, Michael, Bob, non vi dimenticheremo.

Un Libro Come il Titanic - Sai Come Va a Finire. Eppure è così Coinvolgente, Perché il Giornalista e Musicista Ingo Scheel Descrivi i Protagonisti del Suo Libro con Tale Conoscenza, Comprensione e Sentimento, Che il Lettore Enthusiasta Avrà Sicuramente dei Momenti di Illuminazione.

Quando Whitney Houston è morta, è stato certamente uno dei giorni più tristi per tutti quelli che amavano la sua musica e per quelli che sapevano che era uno dei più grandi fenomeni musicali di tutti i tempi. È triste quando una persona, una madre, una donna bellissima, un talento, un'amica, una figlia muore a soli 48 anni. In circostanze ancora piuttosto misteriose.

Ricordo ancora vividamente come Whitney Houston è entrata nella mia vita: con la potenza grezza che si può forse sentire solo quando si è adolescenti. Questa copertina dell'album! Una dea! Il suo vestito! Ne avevo uno simile alla mia festa di diploma. Sul retro dell'album, Whitney in un costume da bagno bianco. Tutti dovevano averlo allora, subito.

Cantava, un po' precocemente, d'amore, e non sapevo really what significasse. Tranne che non sarei stata pronta a sprecare tutto il mio amore, e ce n'era tanto, per un uomo sposato, come cantava in "Saving All My Love for You": "Cause tonight is the night for feeling alright / We'll be making love the whole night through / So I'm saving all my love / Yes, I'm saving all my love for you..."

Così Fottutamente Ingiusto

Bella e brava, ma al mattino presto, l'amante scompare di nuovo verso il letto coniugale e porta i bambini a scuola in orario. Brutto. In questo punto, Whitney e io eravamo completamente diverse. La sua musica mi ha ancora accompagnato fino alla sua morte nel 2012. Il suo declino mi ha fatto male, mi sono chiesta se non avesse amici. Poteva qualcuno salvarla? Il giorno dopo la sua morte, i Grammy sono andati avanti, quasi come al solito, tranne che la sua "sorella" era parzialmente in lacrime. Che sua figlia Bobbi Kristina sarebbe presto morta, e che suo ex-marito, padre e completo idiota Bobby Brown sarebbe stato l'unico superstite, con un nugolo di altri figli che ha portato nel mondo, è così fottutamente ingiusto.

Ma non è l'unica ingiustizia che Ingo Scheel scrive nel suo libro "Ultima Nota. Come le Leggende della Musica Tacciono Per sempre". Nel suo libro di debutto, il giornalista di Amburgo, conduttore radiofonico e musicista racconta le storie di quelle leggende che hanno arricchito le vite di così tante persone. La maggior parte di queste leggende è morta troppo giovane. Hanno lasciato vuoti.

Scheel riempie alcuni di questi vuoti, raccontando la storia dall'inizio, alla salita, alla carriera, al declino o alla caduta: Michael Hutchence, John Lennon, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Bob Marley - ricordo ognuno di loro, e anche la notizia della loro morte, come se fosse ieri.

Se non ricordi così bene, questo libro è altamente raccomandato: Credimi, è scritto da qualcuno che sa di musica. Sto aspettando il sequel, perché sono curiosa di sapere cosa Scheel ha da dire sulle notizie della morte di leggende come David Bowie, Prince, Michael Jackson o George Michael.

Ingo Scheel scrive anche per ntv.de - soprattutto recensioni di "Tatort" e "Polizeiruf".

