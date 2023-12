Whelan sostiene di essere stato preso di mira da un funzionario del campo di prigionia

Whelan ha dichiarato di essere stato preso di mira da un funzionario di un campo di prigionia remoto in Mordovia come ritorsione per il fatto che il funzionario è stato ammonito per l' aggressione del 28 novembre.

Whelan - che possiede le cittadinanze di Stati Uniti, Irlanda, Regno Unito e Canada - è stato trattenuto in un hotel di Mosca nel dicembre 2018 dalle autorità russe che lo hanno accusato di essere una spia. Il veterano del Corpo dei Marines degli Stati Uniti è stato condannato a 16 anni di carcere per un'accusa di spionaggio che nega con veemenza.

In precedenza Whelan aveva raccontato alla CNN di essere stato aggredito in uno stabilimento carcerario da un uomo turco di 50 anni, appena arrivato, che nutriva opinioni antiamericane.

Whelan ha raccontato alla CNN che il funzionario della prigione, di cui non ha fatto il nome, ha invitato i prigionieri a provocare risse con lui allo scopo di fargli prendere provvedimenti disciplinari.

Whelan ha anche detto che "i prigionieri, per conto del funzionario, mi hanno chiesto 1.100 dollari di protezione".

"Questa somma è l'esatto ammontare del mio conto in prigione, e i detenuti non l'avrebbero saputo se non fossero stati informati", ha dichiarato Whelan alla CNN.

"Non avendo avuto fortuna nell'ottenere il denaro, mi ha ordinato di trasferirmi in un'altra baracca, il che mi avrebbe esposto a comportamenti criminali e a potenziali aggressioni", ha detto Whelan. "Qui la maggior parte delle persone porta con sé coltelli e molti fanno uso di stimolanti che possono renderli selvaggi e violenti - una combinazione letale in caso di qualsiasi tipo di conflitto, specialmente in caso di incidente provocato dal vicedirettore".

La CNN ha contattato la prigione per un commento.

Whelan ha detto di aver parlato con i rappresentanti dei diritti umani del gruppo di supervisione delle carceri e ha detto di aver "insistito per parlare con il procuratore".

"Il governo russo deve fare di più per garantire la mia sicurezza qui e la minaccia principale è il (funzionario)", ha detto, e ha chiesto al governo russo di farlo rimuovere.

Whelan ha anche sottolineato di sentirsi minacciato perché è americano e ha detto che i prigionieri del suo campo "non vedono di buon occhio" il sostegno degli Stati Uniti a Israele a Gaza.

Whelan ha raccontato alla CNN che quando ha parlato delle sue preoccupazioni con i funzionari del carcere, questi gli hanno detto che poteva stare in isolamento 24 ore al giorno.

Whelan ha detto di aver parlato con l'ufficio dell'Inviato speciale presidenziale per le questioni degli ostaggi e con l'Ambasciata degli Stati Uniti in merito alle sue preoccupazioni sul funzionario.

"Stanno valutando quali azioni intraprendere. Ne discuteranno con i funzionari russi con cui negoziano, oltre a protestare per l'attività attraverso i canali ufficiali", ha detto.

L'aggressione ha sottolineato le preoccupazioni di Whelan, 53 anni, e della sua famiglia per la sua permanenza nella prigione a causa della sua età e della sua vulnerabilità come cittadino americano.

Whelan ha assistito al rilascio da parte degli Stati Uniti di altri americani detenuti in Russia, tra cui la giocatrice della WNBA Brittney Griner e Trevor Reed, un altro veterano dei Marines.

Griner e Reed sono stati liberati in una serie di scambi di prigionieri l'anno scorso. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che i russi si sono rifiutati di includere Whelan in quegli scambi.

Il Dipartimento di Stato, che ha indicato Whelan come detenuto ingiustamente, ha rinnovato gli appelli alla Russia affinché rilasci Whelan e altri detenuti cittadini americani. Il giornalista americano Evan Gershkovich è detenuto in Russia da marzo ed è anch'egli indicato come ingiustamente detenuto.

"Esortiamo il governo russo a garantire un trattamento equo e cure mediche adeguate a tutti i cittadini statunitensi detenuti in Russia", ha dichiarato mercoledì un portavoce del Dipartimento di Stato.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com