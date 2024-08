- WhatsApp blocca le schermate dall'app

Non ogni aggiornamento di WhatsApp viene annunciato e seguito da un download corrispondente. Al contrario, la maggior parte viene aggiunta all'app gradualmente - e raramente contemporaneamente per tutti gli utenti. Una volta che una nuova funzionalità si diffonde, molti ne sono sorpresi. L'ultima novità dai sviluppatori riguarda la funzione di screenshot sugli iPhone. Normalmente, è possibile catturare qualsiasi area dell'app con una combinazione di tasti specifica e salvarla. Ma non è più possibile con le immagini del profilo - con alcune eccezioni.

Il cambiamento è disponibile sui smartphone Android da tempo e ora è anche sull'iPhone. Non siamo in grado di tracciare esattamente quando. Se si vuole salvare l'immagine del profilo di qualcun altro, l'app salverà un'immagine nella galleria fotografica, ma non mostrerà il contenuto dello schermo desiderato, invece mostrerà un avviso. Su uno sfondo nero, si legge: "Screenshot bloccato - Per proteggere la privacy di tutte le persone su WhatsApp, questo screenshot è stato bloccato".

WhatsApp blocca gli screenshot delle immagini del profilo - entro certi limiti. Anche i cosiddetti trucchi non funzionano. Ad esempio, se si avvia una registrazione video del contenuto dello schermo e si chiama l'immagine del profilo desiderata in WhatsApp per salvare un'immagine dal video in seguito, WhatsApp impedisce ancora di farlo. Appena l'immagine del profilo dell'altra persona appare a risoluzione completa, l'app mostra subito l'avviso menzionato in precedenza e si rifiuta di mostrarla.

Sembra che WhatsApp non abbia implementato il blocco attuale in modo coerente. Se si va alla pagina del profilo di un contatto e si clicca su "Dettagli contatto", è possibile chiamare l'immagine nel menu successivo e fare uno screenshot senza alcun blocco. È solo questione di tempo prima che WhatsApp migliori questo.

È ancora possibile fare uno screenshot della pagina del profilo intero del contatto corrispondente. Questo può essere ingrandito e ritagliato utilizzando l'app della fotocamera sullo smartphone, quindi si avrà una risoluzione inferiore, ma si può comunque salvare l'immagine del profilo dell'altra persona. WhatsApp non può impedire a qualcuno di fare una foto vera e propria dello schermo dell'altro dispositivo con un secondo smartphone. Almeno: tali "screenshot" di solito hanno un aspetto piuttosto brutto.

La ragione del blocco è sconosciuta. Se si utilizza WhatsApp sul computer, al momento si è completamente esenti dal blocco. Con l'app desktop o la versione del browser del messenger, è possibile salvare le immagini del profilo nella risoluzione più alta possibile come al solito. Probabilmente non è tecnicamente possibile costruire un simile blocco qui.

Secondo l'avviso, WhatsApp sembra preoccuparsi di proteggere rapidamente contro il salvataggio delle immagini degli altri - anche se si dovrebbe essere consapevoli che almeno tutti i contatti hanno accesso completo a un'immagine del profilo. Cosa abbia scatenato l'introduzione del blocco non è noto. Il furto delle immagini del profilo non è stato finora un problema così grande, poiché è possibile limitare l'accesso alle immagini ai contatti che dovrebbero vederle. Se l'altra parte le salva o no non dovrebbe essere un problema nel proprio circolo di conoscenze.

