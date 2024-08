Wetekam sta lottando per la medaglia di bronzo a Parigi, versando lacrime

In aprile, Maurice Wetekam ha mancato la sua occasione ai Campionati Europei. Dopo questo evento, si è ripreso e ha ottenuto la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi. L'allenatore capo continua a vedere "un potenziale incredibile" nell'18enne nuotatore.

Prima che Maurice Wetekam condividesse un momento commovente con la sua ragazza, Joline, nella piscina della La Défense Arena di Parigi, ha conquistato il bronzo sui 100 metri rana. A soli 18 anni, questo nuotatore di TSV Bayer 04 Leverkusen è stato il primo a vincere una medaglia per la squadra tedesca a queste Paralimpiadi, alleviando così la pressione sui suoi compagni di squadra.

"Incredibile - la prima medaglia. Ma semplicemente vincere una medaglia è una sensazione incredibile", ha detto Wetekam, nato con un difetto congenito. "Non ho mai avuto un sostegno così incredibile, non posso nemmeno descriverlo". Nella sua batteria preliminare, il debuttante alle Paralimpiadi ha migliorato il suo record personale e ha ricevuto parole di elogio dall'allenatore capo Ute Schinkitz. "Come debuttante, esibirsi per la prima volta in un contesto così grande - non si può che congratularsi con lui", ha detto.

Migliorato di oltre quattro secondi in quattro mesi

Questo è stato il culmine inaspettato di un anno eccezionale. Ai Campionati Europei a metà aprile a Madeira, ha finito per l'ottavo posto, rimanendo indietro rispetto alla concorrenza con un tempo di 1:11.59 minuti. "Ha avuto una stagione difficile", ha detto Schinkitz. "Ma c'erano sempre persone che credevano in lui, e lui lo ha permesso, per cui sono molto grato". In soli quattro mesi, il suo protetto è migliorato di oltre quattro secondi.

"Ho completamente rivisto il mio approccio - con tanto aiuto da parte dello staff di allenamento, ma anche dalla famiglia. Ho affrontato la questione in modo nuovo, ho regolato l'allenamento, ho rivisto tutto e ho dato veramente il massimo. Certo, non è ancora perfetto, ma per un periodo relativamente breve, è già molto buono", ha detto il nativo di Dortmund.

Ha rimontato per vincere

Nella finale, Stefano Raimondi dall'Italia, Hector Denayer, il favorito del luogo, e Artem Isaew, che gareggiava sotto una bandiera neutrale, erano considerati i principali contendenti per la medaglia. All'inizio, sembrava che Wetekam sarebbe stato in ritardo. Aveva un brutto inizio dal blocco e ha dovuto inseguire il gruppo. "Quando ho visto dopo 85 metri che l'italiano e il russo erano avanti sulle corsie, ho pensato solo: Merda. È stata una battaglia feroce alla fine."

Ma la determinazione di Wetekam ha pagato. Ha migliorato il suo tempo di 0,75 secondi in più. "Non poteva andare meglio, il tempo è sicuramente impressionante", ha detto. E già ha gli occhi puntati sul prossimo grande obiettivo: i Giochi Paralimpici del 2028 a Los Angeles. "Costruiamo su ciò che abbiamo ottenuto ora e speriamo che sarà ancora meglio a LA", ha detto Wetekam. E Schinkitz rimane convinta: "Il ragazzo ha ancora un potenziale incredibile".

