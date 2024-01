Westpac pagherà probabilmente 81 milioni di dollari per aver addebitato spese a persone morte, oltre ad altre violazioni

Martedì Westpac ha dichiarato che probabilmente sarà multata per 113 milioni di dollari australiani (80,8 milioni di dollari) per presunte mancanze di conformità nelle sue attività per molti anni, tra cui l'addebito di commissioni di consulenza finanziaria a migliaia di clienti morti.

L'istituto di credito numero 3 in Australia ha ammesso sei procedimenti per sanzioni civili intentati dall'autorità di vigilanza del Paese, tra cui le accuse contro le sue unità bancarie, di superannuation, di gestione patrimoniale e di assicurazione generale, ora dismesse.

L'Australian Securities and Investments Commission aveva affermato che Westpac aveva addebitato oltre 10 milioni di dollari australiani (7,2 milioni di dollari) in commissioni di consulenza a più di 11.000 persone decedute e aveva distribuito polizze assicurative duplicate a oltre 7.000 clienti.

Secondo l'ASIC, queste infrazioni hanno avuto luogo nell'arco di 10 anni.

Il settore finanziario australiano ha affrontato un intenso scrutinio da quando, nel 2018, un'inchiesta della Royal Commission ha rilevato carenze diffuse in tutto il settore, con l'addebito ai morti tra le rivelazioni più comuni e dannose.

"Le questioni sollevate in questi casi non avrebbero dovuto verificarsi e i nostri processi, sistemi e controlli avrebbero dovuto essere migliori", ha dichiarato Peter King, CEO di Westpac, in un comunicato.

L'ASIC e Westpac proporranno insieme la sanzione di 113 milioni di dollari australiani alla corte federale, e l'istituto di credito rimedierà circa 80 milioni di dollari australiani (57 milioni di dollari) ai clienti, ha dichiarato l'ASIC.

"La condotta e le violazioni denunciate in questo procedimento hanno causato danni diffusi ai consumatori e hanno interessato le attività di Westpac nei settori dell'attività bancaria quotidiana, della consulenza finanziaria, della previdenza e delle assicurazioni", ha dichiarato Sarah Court, vicepresidente dell'ASIC.

"Westpac deve urgentemente migliorare i suoi sistemi e la sua cultura per garantire che questi fallimenti sistemici non continuino".

Ha aggiunto che "è senza precedenti che l'ASIC avvii più procedimenti contro lo stesso convenuto nello stesso momento".

La settimana scorsa, la Reserve Bank of New Zealand ha dichiarato che l'unità locale di Westpac deve affrontare i problemi di governance del rischio e di conformità dopo che un rapporto indipendente ha evidenziato "carenze materiali" nella supervisione del consiglio di amministrazione.

